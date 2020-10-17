Köfteci Yusuf Uluyol'da açıldı - Son Dakika

Köfteci Yusuf Uluyol'da açıldı

17.10.2020 11:50
Köfteci Yusuf Uluyol'da açıldı, System.String[]

Bursa'nın İznik ilçesinde yıllar önce 4 masalı bir dükkandan bugün Avrupa'nın en büyük entegre köfte tesisine sahip olan olan Köfteci Yusuf, yeni ekmek arası konseptli şube sayısını artırmaya devam ederken 143'üncü şubesini Bursa Uluyol'da açtı.

Bursa'nın İznik ilçesinde yıllar önce 4 masalı bir dükkandan bugün Avrupa'nın en büyük entegre köfte tesisine sahip olan olan Köfteci Yusuf, yeni ekmek arası konseptli şube sayısını artırmaya devam ederken 143'üncü şubesini Bursa Uluyol'da açtı. Köfteci Yusuf Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Akkaş yaptığı açıklamada, "Tüm şubelerimizde müşterilerimiz burger siparişi verebilirler. 1 yıl içerisinde uluslararası firmalardan daha çok ürün satıyor hale gelmeyi hedefliyoruz" dedi.

Bursa'da tüm Türkiye'ye yayılan ve dünyada birçok uluslararası zincir markalarla yarışır hale gelen Köfteci Yusuf geçtiğimiz yıl 50 milyon kişiyi ağırlarken, yeni konsept ekmek arası şubeleriyle de hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. 'Ekmek Arası Y' şubelerinde burger, köfte ve döner 10 liraya satılırken içecek ise bedava olarak veriliyor.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 50 bin metrekare alan üzerine kurulu Köfteci Yusuf Entegre Tesisleri'nde her gün 100 tondan fazla et işlenirken, Türkiye'nin birçok noktasında yer alan Köfteci Yusuf şubelerine taze ürünler gönderiliyor. Köfteci Yusuf Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Akkaş yaptığı açıklamada, "Tüm şubelerimizde müşterilerimiz burger siparişlerini verebilirler. 1 yıldır ekmek arası konseptli şubelerimizin sayısı arttırıyoruz. Döner, köfte ve burger şeçenekleriyle hizmet veriyoruz. Ayrıca burgerimizi Hesaplı Kasap'larımızda da çiğ olarak satışını gerçekleştiriyoruz. Dana ve kuzu eti karışımından burgerimizi üretiyoruz. Uluslararası zincir şubelerden farkımız, bizde zincir bir marka olmamıza rağmen günlük üretim yapıp taze ürün satıyoruz. Asla dondurulmuş kullanmıyoruz. Hayvanlarımızı özenle seçiyoruz, kullandığımız baharatları dahi kendimiz çekiyoruz. Tüm ürünlerimizi dönemlerinde alıyoruz. Özel bir ekmek kullanıyoruz. Kullandığımız soslar 5-6 yıl denediğimiz Arge'sini yaptığımız ürünler. Günlük 5-6 ton burger satışı gerçekleştiriyoruz. 1 yıl içerisinde uluslararası firmalardan daha çok ürün satıyor hale gelmeyi hedefliyoruz. Geçen yıl 50 milyona yakın misafir ağırladık. Bu yıl pandemi olmasına rağmen 80 milyon müşteri hedefimize adım adım yaklaşıyoruz." dedi. - BURSA

Köfteci Yusuf Uluyol'da açıldı
Köfteci Yusuf Uluyol'da açıldı
Köfteci Yusuf Uluyol'da açıldı
Köfteci Yusuf Uluyol'da açıldı
Köfteci Yusuf Uluyol'da açıldı
Köfteci Yusuf Uluyol'da açıldı

Yönetim Kurulu, Avrupa, İznik, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Köfteci Yusuf Uluyol'da açıldı - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

18 aylık çocuğu hamam böcekleriyle aynı kafeste yatıran aile: Kafes evimizden daha temiz Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı Azerbaycan ordusu, tam 27 yıl sonra Fuzuli kentini işgalden kurtardı Otoyol manzaralı meşrubat keyfi pahalıya patladı Meteoroloji uyardı! 3 bölgeye sağanak yağış geliyor 3 yıldır aşk yaşayan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses nişanlandı Ocakbaşındaki 'istek şarkı tartışması' kanlı bitti: 2'si ağır 5 yaralı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau'nun yüzüne söyledi: İhracat kısıtlaması müttefiklik ruhuna aykırı
Son Dakika! Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü Son Dakika! Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü         
11:17
Azerbaycan, Gence'nin intikamını böyle aldı! Ermenistan güçlerinin SİHA'larla vurulduğu anlar kamerada Azerbaycan, Gence'nin intikamını böyle aldı! Ermenistan güçlerinin SİHA'larla vurulduğu anlar kamerada         
10:44
Kasko şirketi, ödeme yapmamak için kaza yapan traktörü görme engelli vatandaşın sürdüğünü iddia etti Kasko şirketi, ödeme yapmamak için kaza yapan traktörü görme engelli vatandaşın sürdüğünü iddia etti         
09:58
İşte Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence kentine fırlattığı füze İşte Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence kentine fırlattığı füze         
09:11
Şehrin merkezindeki boş arazide, çocuklara aldırmadan uyuşturucu kullanan bağımlılar görenlere 'pes' dedirtiyor Şehrin merkezindeki boş arazide, çocuklara aldırmadan uyuşturucu kullanan bağımlılar görenlere 'pes' dedirtiyor         
08:54
Harita mühendisi kaportacı, tamamen el yapımı olan 2 kişilik otomobil yaptı Harita mühendisi kaportacı, tamamen el yapımı olan 2 kişilik otomobil yaptı         
08:07
Başarılı oyuncu Evrim Alasya, Kırmızı Oda dizisinden ayrıldı Başarılı oyuncu Evrim Alasya, Kırmızı Oda dizisinden ayrıldı         
07:24
Sivas'ın köyünü ziyaret eden Sivasspor'lu kaleci Samassa, traktör kullandı Sivas'ın köyünü ziyaret eden Sivasspor'lu kaleci Samassa, traktör kullandı         
23:19
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs tedavisinde etkili olan tek ilaç Deksametazon Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs tedavisinde etkili olan tek ilaç Deksametazon         
21:39
AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararında geri adım attı! Silah ambargosu uygulanmayacak AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararında geri adım attı! Silah ambargosu uygulanmayacak         
21:30
1 yıldır ormanlık alanlarda saklanan şüpheli JASAT ekiplerince yakalandı 1 yıldır ormanlık alanlarda saklanan şüpheli JASAT ekiplerince yakalandı         
19:59
Sinop'ta denemeleri yapılan S-400'lerin ateşlendiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Sinop'ta denemeleri yapılan S-400'lerin ateşlendiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı         
19:36
"Cinsel saldırı" suçlamasıyla yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan'ın tutuklanma talebi reddedildi         
18:54
Telefonu kurcalayan çocuk, annesinin çıplak fotoğraflarını rehberdeki herkese gönderdi Telefonu kurcalayan çocuk, annesinin çıplak fotoğraflarını rehberdeki herkese gönderdi         
17:19
Mahsun Kırmızıgül'den Yıldız Kenter sözünü tutan Ekrem İmamoğlu'na teşekkür Mahsun Kırmızıgül'den Yıldız Kenter sözünü tutan Ekrem İmamoğlu'na teşekkür         
13:59
Esenyurt'ta bir şahıs, kapının önündeki ayakkabıları toplayıp ateşe verdi Esenyurt'ta bir şahıs, kapının önündeki ayakkabıları toplayıp ateşe verdi         
13:09
Arda Turan, 10 milyon TL'lik özel yapım aracıyla Etiler'de görüldü Arda Turan, 10 milyon TL'lik özel yapım aracıyla Etiler'de görüldü         
11:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2020 12:05:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Köfteci Yusuf Uluyol'da açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei