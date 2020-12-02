Köfteci Yusuf'un tüm şubeleri paket servise başladı

BURSA (İHA) Türkiye'de 200'e yakın şubesiyle hizmet veren Köfteci Yusuf, pandemi nedeniyle uygulanan kısıtlamalar kapsamında tüm şubelerinde paket servis ve 'gel al' hizmeti başlattı. Köfteci Yusuf'un tüm ızgara lezzetleri ve tüm kasap ürünleri Köfteci Yusuf mobil uygulaması üzerinden veya telefon ile arayarak sipariş verilebiliyor. Dileyen müşteriler şubelere gidip siparişlerini teslim alabiliyor.

Pandemiye rağmen yatırımlarını hız kesmeden sürdüren ve istihdama katkı sağlayan Köfteci Yusuf geçtiğimiz günlerde 152. şubesini Bursa'nın Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi'nde açtı.

İOS ve Android telefon kullanıcıları App store ve Google play üzerinden indireceği 'Köfteci Yusuf' uygulamasıyla Köfteci Yusuf'un geniş ürün yelpazesinden dilediğini sipariş verebiliyor. Fiyatlarıyla birlikte ürün görsellerini görebilen kullanıcılar; Pişmemiş köfte, burger köftesi, fermente kasap sucuk, kıyma, kuşbaşı, biftek, antrikot, pirzola, kuzu şiş gibi kasap ürünlerinin tamamını mobil uygulama üzerinden sipariş verebiliyor. Dileyen müşteriler ise 444 61 62 lezzet hattını arayarak sipariş oluşturuyor.

Türkiye'nin birçok noktasındaki şubelerinde paket servis ve 'gel al' uygulamasıyla hizmetini sürdüren Köfteci Yusuf, mobil uygulaması üzerinden tüm ızgara lezzetlerinin siparişini verme imkanı da sunuyor. Ekmek arası seçenekleri, kilo ile ve porsiyon ızgara lezzetleri ile salata ve kahvaltı çeşitlerinden, şarküteri ürünlerine kadar yüzlerce çeşit ürün mobil uygulama ve 444 61 62 telefon numarası üzerinden sipariş ediliyor. - BURSA