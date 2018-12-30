Köfteci Zeynel Organ Hayatını Kaybetti
55 dakika önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 58 yıldır faaliyet gösteren Zeynel İnegöl Köftecisi'nin sahibi Zeynel Organ (80), bir süredir tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti.
Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde, 58 yıldır faaliyet gösteren Zeynel İnegöl Köftecisi'nin sahibi Zeynel Organ (80), bir süredir tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti.
Zeynel İnegöl Köftecisi ile İnegöl köftesini dünyaya tanıtan, siyasiler, bürokratlar ile sanatçıların seyahatleri sırasında uğrayıp köfte yedikleri köftecinin sahibi Zeynel Organ tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Organ'ın cenazesi 30 Aralık
Pazar günü Süleymaniye Camii
'nde kılınacak öğle namazının ardından Kavaklar Altı Mezarlığı'na defnedilecek. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 12:24 Kaynak: İHA
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