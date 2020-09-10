Köftecide sandalyeye eli sıkışan kadının parmağı koptu - Son Dakika

SİNOP'ta gittiği köftecide oturduğu sandalyenin oturak bölümü arasına eli sıkışan güzellik uzmanı Melek Ünal'ın (27) sol orta parmağı koptu. Kopan parmak yerine dikilirken, Ünal şikayetçi olmadı.

Kent merkezinde oturan güzellik uzmanı Melek Ünal, öğle yemeği için arkadaşlarıyla birlikte sahilde bulunan bir köfteciye gitti. Sipariş verdikten sonra boş bir masaya geçen Ünal, oturduğu sandalyeyi masaya doğru yanaştırmak için oturak bölümünün iki tarafından tutup çekti. Bu sırada Ünal'ın orta parmağı, sandalyenin oturacak kısmının altındaki metal aksama sıkıştı. Acı içinde kalan Ünal, sıkışan sol elinin orta parmağının kanadığını ve ucunun da koptuğunu fark etti. İhbar üzerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ünal, ambulansla Sinop Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Parmağına dikiş atılan Melek Ünal, herkesi bu tür durumlarda dikkatli olmaları tavsiyesinde bulunarak, işletmeden şikayetçi olmadı.

'HERKESİN BAŞINA GELEBİLİR'

Başına gelen olaydan dolayı psikolojinin bozulduğunu anlatan Melek Ünal, "Sandalyeye oturdum, masaya uzak kaldım. Sandalyenin kırık olduğunun farkında değildim ve oturmamla birlikte parmağım yere düştü. Arkadaşlarımla şok olduk. Parmağa bakıyordum. Sonra iş yeri sahibi ambulansı aradı ve hastaneye gittik, dikiş yapıldı. İki günde bir pansumana gidiyorum. Sosyal medyada çok eleştiri alıyorum, kötü yorumlar yapılıyor. Güzellik uzmanıyım ben ve parmağımdan dolayı işimde sıkıntı yaşar mıyım bilemiyorum. Herkesin başına gelebilir, internette kötü yorumlar yapıyorlar. Sizin de çocuğunuz var. Kırıcı olmaya ve kötü yorum yapmaya gerek yok. Ufacık bir şey ama insanın psikolojisini bozuyor. Ben de korkuyorum ve şu an ne olacak bilmiyorum" dedi.