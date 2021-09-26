Köftecilik yapan adam, Isınmak için yaktığı semaver dumanından zehirlenip aracında can verdi - Son Dakika

Köftecilik yapan adam, Isınmak için yaktığı semaver dumanından zehirlenip aracında can verdi

Bursa'da köftecilik yapan 45 yaşındaki Feridun Dan, arkadaşları tarafından aracının içinde hareketsiz halde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Dan'ın ısınmak amacıyla aracına aldığı semaverden çıkan gaz nedeniyle zehirlenerek yaşamını yitirdiği ihtimali üzerine duruluyor.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi, kırsal Sünlük Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, köftecilik yapan Feridun Dan'a ulaşamayan arkadaşı, sabah 16 JL 707 plakalı aracının yanına gitti. ARKADAŞLARI ARACINDA HAREKETSİZ HALDE BULDU Aracın kapısı açıldığında Feridun Dan'ı hareketsiz gören arkadaşı, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Feridun Dan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. ISINMAK İÇİN YAKTIĞI SEMANERDEN ZEHİLENDİ DÜŞÜNÜLÜYOR Dan'ın ısınmak için aracına aldığı semaverden çıkan gazdan zehirlendiği değerlendirilirken, kesin ölüm nedeni otopsi sonrası belli olacak.

YORUMLAR (1) ABDURRAHMAN ARZUOĞLU: fayton mu la bu. 2015 model araba.Allah ALLAH... Cevap Yaz 2 5 Yayından Kaldır Kullanıcı Adı

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