Köfüncü: "Tedbirleri alıp, işimizi yoluna koymak istiyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Köfüncü: 'Tedbirleri alıp, işimizi yoluna koymak istiyoruz' - Son Dakika Ekonomi

Köfüncü: "Tedbirleri alıp, işimizi yoluna koymak istiyoruz"

6 saat önce

Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ÇESO) Başkanı Osman Köfüncü, "Bu yaz bizi hem ekonomik açıdan hem de pandemi konusunda büyük bir sınav bekliyor.

Köfüncü:

Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ÇESO) Başkanı Osman Köfüncü, "Bu yaz bizi hem ekonomik açıdan hem de pandemi konusunda büyük bir sınav bekliyor. Sosyal mesafeye dikkat edip, gerekli tedbirlerimizi alıp, gerektiği şekilde hem hizmet etmek hem de bu virüsü yaymadan işlerimizi yoluna koymak niyetindeyiz" dedi.


Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ÇESO) Başkanı Osman Köfüncü, uzun süredir kapalı olan berber, kuaför ve güzellik salonlarının 11 Mayıs Pazartesi günü açılacak olmasına sevindiklerini belirtti. Köfüncü, "Esnafımız, 50 gündür çok zor şartlarda yaşıyor. Berberler, kahvehaneler, hele hele okul kantinleri, lokantalar, kafeler, kafeteryalar, birçok iş yeri kapalı. Tabi ki, maddi olarak çok büyük kayıplar yaşadık. Esnafımız, her ne kadar Halk Bankasından 25'şer bin liralık kredi almış olsa da, bu para esnafa borç olarak verildi. Faiziyle beraber geriye ödenecek"  diye belirtti.


Pazartesi günü faaliyete geçecek olan esnafların dükkanlarını temizlemeye başladıklarını söyleyen Köfüncü, "Çeşme'de, 74 berber ve kuaför ile 3 güzellik salonu, 45 gündür kapalıydı. 11 Mayıs Pazartesi günü yeniden çalışmaya başlayacaklar. Belediye başkanımızla görüştük. Cuma günü bu iş yerlerimizin dezenfektasyon işlemini yapacaklar. Tabi ki İçişleri Bakanlığı genelgesini de bu iş yerlerimize göndereceğiz. O genelgeyle, nasıl bir sistemde çalışılacağı, müşterilerin giriş çıkışları, salondaki kişi sayısı belli olacak. Uzun zamandır kapalı bu esnafımızın dışında inşallah diğer sektörlerdeki kapalı olan esnafımız da normalleşme süreci ile beraber açılır. Tabi ilgili bakanlıkların nasıl bir normalleşme süreci izleyeceğini hep beraber göreceğiz. Bize genelgeler ulaştıkça, hemen esnafımıza bildiriyoruz. Pazartesi günü dükkanlarını açacak olan esnafımız, iş yerlerini temizlemeye başladılar. Hepsi iş yerlerini titizlikle temizliyorlar ve aletlerini dezenfekte ediyorlar" diye açıkladı.


"Bu yaz bizi büyük bir sınav bekliyor"


Normalleşmenin eskisi gibi yaşamak anlamına gelmediğini vurgulayan Köfüncü, "Yeni tip Kovid-19 virüsü ile yaşamayı öğreneceğiz. Aşı çalışmaları izlediğimiz kadarıyla yoğun olarak devam ediyor. Bu yaz bizi hem ekonomik açıdan hem de pandemi konusunda büyük bir sınav bekliyor; ama gerek esnaflarım, gerek Çeşme'ye gelen misafirlerimiz gerekse bizler sosyal mesafeye dikkat edip, gerekli tedbirlerimizi alıp, gerektiği şekilde hem hizmet etmek, hem de bu virüsü yaymadan işlerimizi yoluna koymak niyetindeyiz" diye konuştu. - İZMİR

Çeşme, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 02:28 Kaynak: İHA


Son Dakika

BDDK'dan manipülasyon ve yanıltıcı işlemler hakkında yeni yönetmelik: Döviz manipülatörlerine ceza kesilecek Tarım ve Orman Bakanlığı için 2.153 personel alımı başvuruları 15-22 Mayıs'ta yapılacak Tokat'taki tekstil firması İtalya, Fransa ve İngiltere'den 1 milyon ceset torbası siparişi aldı En geç Haziran başında açılacak restoran ve kafelerde yeni dönem başlıyor: Masalarda tuzluk bile olmayacak Kredi derecelendirme kuruluşu Standard Poor's, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti Son Dakika: Aralarında zincir marketlerin de olduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı TL'ye değer kaybettirmeye çalışan İngilizler, temerrüde düşerek kendi oyunlarının kurbanı oldu Son Dakika: BDDK'nın TL'ye değer kaybettirmeye çalışan 3 bankaya işlem yasağı getirmesiyle dolar resmen çakıldı Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi Berber, kuaför ve güzellik salonlarında koronavirüse karşı yeni önlemler alındı Son Dakika: Cerrahi maskeler KDV dahil en fazla 1 liradan satışa sunulacak Son Dakika: Ücretsiz izne çıkarılanlar için nakdi ücret desteği yarın başlıyor Motorine 7 kuruş indirim geldi Marmaray'dan ilk yurt içi yük treni yarın geçecek THY, koronavirüs riski taşıyan bazı hayvanların yolcu beraberinde veya kargo ile Türkiye'ye girişini yasakladı
İtalyan ekibi Fiorentina'da 3'ü futbolcu, toplam 6 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı İtalyan ekibi Fiorentina'da 3'ü futbolcu, toplam 6 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
20:10
Batman'da 67 yaşındaki bir kişi, evinde boğazı kesik halde bulundu Batman'da 67 yaşındaki bir kişi, evinde boğazı kesik halde bulundu         
20:04
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son koronavirüs verilerini yorumladı: Kısmi artış geriledi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son koronavirüs verilerini yorumladı: Kısmi artış geriledi         
19:42
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ameliyat oldu Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ameliyat oldu         
19:41
Ibrahimovic'in eski takım arkadaşı Ciani: Ibrahimovic, Cavani'den nefret ederdi Ibrahimovic'in eski takım arkadaşı Ciani: Ibrahimovic, Cavani'den nefret ederdi         
19:38
Son Dakika: Türkiye'de 7 Mayıs günü koronavirüsten 57 vatandaşımız hayatını kaybederken 1977 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 7 Mayıs günü koronavirüsten 57 vatandaşımız hayatını kaybederken 1977 yeni vaka tespit edildi         
19:24
Sağlık Bakanlığı, İngiltere'ye gönderilen ekipmanlarla ilgili iddialara yanıt verdi: Ürünlerle ilgili sorun olmadığı teyit edildi Sağlık Bakanlığı, İngiltere'ye gönderilen ekipmanlarla ilgili iddialara yanıt verdi: Ürünlerle ilgili sorun olmadığı teyit edildi         
19:21
İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 813 kişi hayatını kaybetti İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 813 kişi hayatını kaybetti         
19:13
Fenerbahçe'nin yıldız basketbolcu Jan Vesely, oğluyla antrenman yaptı Fenerbahçe'nin yıldız basketbolcu Jan Vesely, oğluyla antrenman yaptı         
19:01
Suriye uyruklu şahıs, Kabataş'ta denize atlayarak intihar etti Suriye uyruklu şahıs, Kabataş'ta denize atlayarak intihar etti         
18:52
Van'da taziye düzenlenen mahalledeki vaka sayısı 42'ye yükseldi Van'da taziye düzenlenen mahalledeki vaka sayısı 42'ye yükseldi         
18:33
Bursa'da sokağa çıkma yasağına 1 gün kala pazar yerlerinde büyük yoğunluk görüldü Bursa'da sokağa çıkma yasağına 1 gün kala pazar yerlerinde büyük yoğunluk görüldü         
18:33
ABD Başkanı Trump'ın yaverlerinden birisinin koronavirüs testi pozitif çıktı ABD Başkanı Trump'ın yaverlerinden birisinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
18:27
Güvenlik görevlisini 15 kurşunla vuran şüpheli, balkona çıkıp Güvenlik görevlisini 15 kurşunla vuran şüpheli, balkona çıkıp "Polis çağırın" diye bağırdı         
18:15
TFF'den ekonomik koşullarla ilgili öneri: Sözleşmeler Türk hukukuna uygun olarak yeniden belirlenmeli TFF'den ekonomik koşullarla ilgili öneri: Sözleşmeler Türk hukukuna uygun olarak yeniden belirlenmeli         
18:13
Trabzonspor'da teknik heyet ve futbolcuların koronavirüs testleri negatif çıktı Trabzonspor'da teknik heyet ve futbolcuların koronavirüs testleri negatif çıktı         
17:52
Eski Fenerbahçeli Stjepan Tomas: Bjelica Fenerbahçe'ye giderse baskı yaşar Eski Fenerbahçeli Stjepan Tomas: Bjelica Fenerbahçe'ye giderse baskı yaşar         
17:51
Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağına takılan 19 yaşındaki gelin, özel izinle evlendi Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağına takılan 19 yaşındaki gelin, özel izinle evlendi         
17:47
İngiltere'de 6 yaşındaki çocuk, kan zehirlenmesi geçiren hamile annesinin hayatını kurtardı İngiltere'de 6 yaşındaki çocuk, kan zehirlenmesi geçiren hamile annesinin hayatını kurtardı         
17:43
Eşini öldüren ve öz kızına cinsel istismarda bulunan adama ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi Eşini öldüren ve öz kızına cinsel istismarda bulunan adama ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi         
17:27
Bayern Münih'in eski golcüsü Miroslav Klose, antrenör olarak kulübe geri döndü Bayern Münih'in eski golcüsü Miroslav Klose, antrenör olarak kulübe geri döndü         
17:26
Son Dakika: Ücretsiz izne çıkarılanlar için nakdi ücret desteği yarın başlıyor Son Dakika: Ücretsiz izne çıkarılanlar için nakdi ücret desteği yarın başlıyor         
17:17
Komşu ziyaretine giden kadın, apartman bahçesinde fenalaşarak hayatını kaybetti Komşu ziyaretine giden kadın, apartman bahçesinde fenalaşarak hayatını kaybetti         
17:13
Bel ağrısı şikayeti ile doktora giden kişinin 3 böbrek taşıdığı ortaya çıktı Bel ağrısı şikayeti ile doktora giden kişinin 3 böbrek taşıdığı ortaya çıktı         
17:08
ABD'de koronavirüs nedeniyle 7 Mayıs'ta 2 bin 483 kişi hayatını kaybetti ABD'de koronavirüs nedeniyle 7 Mayıs'ta 2 bin 483 kişi hayatını kaybetti         
17:07
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den AVM uyarısı: Yapay havalandırmanın olduğu mekanlar güvenli değil Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den AVM uyarısı: Yapay havalandırmanın olduğu mekanlar güvenli değil         
17:01
PSG, 42 yaşındaki Formiga'yla yeni sözleşme imzaladı PSG, 42 yaşındaki Formiga'yla yeni sözleşme imzaladı         
16:54
Altının kilogramı 392 bin liraya yükseldi Altının kilogramı 392 bin liraya yükseldi         
16:50
İtalyan araştırmacılar ilan etti: Dünyada koronavirüsü öldüren ilk aşıyı geliştirdik İtalyan araştırmacılar ilan etti: Dünyada koronavirüsü öldüren ilk aşıyı geliştirdik         
16:47
Mike Tyson'ın kulağını ısırdığı boksör Evander Holyfield, boksa geri dönüyor Mike Tyson'ın kulağını ısırdığı boksör Evander Holyfield, boksa geri dönüyor         
16:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2020 20:46:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Köfüncü: "Tedbirleri alıp, işimizi yoluna koymak istiyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]