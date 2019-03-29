Son Dakika Haberleri: Kogace Başkanı Kaplan'dan Rektör Hülagü'ye Ziyaret

Kogace Başkanı Kaplan'dan Rektör Hülagü'ye Ziyaret

43 dakika önce

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti (KOGACE) Başkanı Cemal Kaplan ve yönetim kurulu üyeleri, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü'yü ziyaret etti.

Kogace Başkanı Kaplan'dan Rektör Hülagü'ye Ziyaret, System.String[]
Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti (KOGACE) Başkanı Cemal Kaplan ve yönetim kurulu üyeleri, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü'yü ziyaret etti.

KOGACE Başkan Yardımcısı Şengül Azbay ve yönetim kurulu üyesi Kadriye Karademir ile TRT Haber Temsilcisi Halit Yılmaz'ın da yer aldığı ziyarette, iki kurum arasındaki projeler ve eğitim faaliyetleri değerlendirildi.

Cemiyet Başkanı Cemal Kaplan, ülkenin önde gelen yüksek öğretim kurumları arasında yer alan Kocaeli Üniversitesiyle bugüne kadar önemli iş birlikleri gerçekleştirildiğini belirterek, bu birlikteliği yeni yönetimle daha güçlü bir şekilde devam ettirmek istediklerini söyledi.

Cemiyet üyesi basın mensuplarına katkı sağlayacak projeler geliştirmek için Rektör Hülagü'den destek beklediklerini dile getiren Kaplan, Hülagü'nün ikinci rektörlük dönemini tebrik ederek, başarılar diledi.

Rektörü Hülagü de yeni KOGACE yönetiminin hayırlı olmasını diledi.

Üniversitede yürütülen akademik çalışmalar ve etkinliklerin kamuoyuna duyurulmasındaki gayretlerinden dolayı teşekkür eden Hülagü, "Basın mensupları için eğitim faaliyetlerini merkeze alan projelere desteğimiz ve üniversite kent bütünlüğünü sağlayabilmek adına ortak çalışmalarımız bundan sonra da devam edecek." dedi.

Rektör Hülagü, cemiyet yönetimini Kocaeli Üniversitesinin son dönem faaliyetleri ve yatırımları hakkında bilgiler verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:50 Kaynak: AA

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