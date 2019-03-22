Kogace'den İş Birliği Protokolü
12 dakika önce
Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti (KOGACE) ile Çağın Göz Hastanesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.
Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti
(KOGACE) ile Çağın Göz Hastanesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.
KOGACE Başkanı Cemal Kaplan
, hastanede düzenlenen imza töreninde, Çağın Göz Hastanesi'ne teşekkür ederek, protokolün cemiyet üyelerine hayırlı olmasını diledi.
Protokol kapsamında, cemiyet üyeleri ve birinci derece yakınlarına indirim uygulanacağını vurgulayan Kaplan, cemiyet üyelerine yönelik sağlık kuruluşları ile indirim anlaşmaları imzalamaya devam edeceklerini kaydetti.
Kaplan, basın mensuplarının uygun şartlarda sağlık hizmetlerinden faydalanmaları için yürütülen çalışmalar çerçevesinde, diş hastaneleriyle de görüşmeler yaptıklarını bildirdi.
Sağlık hizmetlerinin yanı sıra basın mensuplarına yönelik eğitim çalışmalarına da önem verdiklerine işaret eden Kaplan, "Ayrıca cemiyet üyelerimizin çocuklarının kreşlerden indirimli yararlanmalarını sağlamak amacıyla görüşmeler gerçekleştiriyoruz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 01:07 Kaynak: AA
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