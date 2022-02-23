Koğuşta ölüme soruşturma - Son Dakika
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Koğuşta ölüme soruşturma

23.02.2022 12:57
Koğuşta ölüme soruşturma

BİLECİK'te, 'hırsızlık' suçundan tutuklu Taner Işıldak'ın (46), koğuşunda asılı cansız bedeni bulundu.

BİLECİK'te, 'hırsızlık' suçundan tutuklu Taner Işıldak'ın (46), koğuşunda asılı cansız bedeni bulundu. Işıldak'ın ölümü şüpheli görülürken, başsavcılığın talimatıyla soruşturma başlatıldı.

Bilecik'te Taner Işıldak, bir süre önce 'hırsızlık' suçundan mahkemece tutuklanarak, M Tipi Cezaevi'ne konuldu. Bu sabah koğuşları kontrol eden infaz ve koruma memurları, Işıldak'ın asılı cansız bedeni bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Işıldak'ın ölümü şüpheli görüldü ve Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla soruşturma başlatıldı. Taner Işıldak'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Koğuşta ölüme soruşturma
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Bilecik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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