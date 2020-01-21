Köhne bina kütüphane oluyor - Son Dakika

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Köhne bina kütüphane oluyor

6 saat önce

Bir zamanlar sağladığı elektrikle Dokuma Fabrikası yerleşkesini aydınlatan fabrikanın trafo binası, şimdi de 'Cemil Meriç Kitaplığı' kimliği ile beyinlere ışık olacak.

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Bir zamanlar sağladığı elektrikle Dokuma Fabrikası yerleşkesini aydınlatan fabrikanın trafo binası, şimdi de 'Cemil Meriç Kitaplığı' kimliği ile beyinlere ışık olacak.


Kepez Belediyesi, eski Dokuma Fabrikası'nın köhne binalarını, müze ve eğitim işlevleriyle ayağa kaldırmaya devam ediyor. Dokuma Fabrikası yerleşkesine uzunca yıllar enerji sağlayan, fabrika kapandıktan sonra köhne bir binaya dönüşen trafo binasının inen şalteri, yeniden kaldırılıyor. Müzeleriyle, sergi salonuyla, bilim merkeziyle, sanat sokağı ve konser alanıyla adeta bir kültür adası haline gelen Dokuma Fabrikası'nın eski trafo binası kütüphaneye dönüştürülüyor. İki katlı ve 900 metrekare büyüklüğündeki bina, restore edildikten sonra kütüphane haline getirilecek. Kütüphaneye de ünlü yazar, çevirmen ve düşünür Cemil Meriç'in ismi verilecek.


Dokuma'nın trafo binası kütüphane oluyor


Bürokratlarıyla trafo binasında incelemelere bulunan Tütüncü, yaptığı açıklamada, Dokuma alanının, müzeleriyle, yeşil alanlarıyla, kültürel ve sosyal etkinlikleriyle güzel bir yaşam adası haline geldiğini söyledi. Tütüncü, Dokuma'da, bir sanayi tesisinin kültür alanına dönüşüm modelinin nasıl olacağını Türkiye'ye gösterdiklerini belirtti.


Eski Dokuma Fabrikası Yerleşkesine enerji sağlayan ve şuan köhne bir yapı olan trafo binasını bu yıl restore edeceklerini aktaran Tütüncü, "Bu binayı Dokuma yerleşkesinin özel bir tamamlayıcısı olması amacıyla yeniden projelendiriyoruz. Bu kapsamda trafo binasını, kütüphaneye dönüştürüyoruz" dedi.


Cemil Meriç Kitaplığı, 2020'nin en özel projesi


Kütüphanenin isminin 'Cemil Meriç Kitaplığı' olacağını kaydeden Tütüncü, "Cemil Meriç Kitaplığı, başta üniversite öğrencilerimiz olmak üzere ders çalışmak isteyen ve bilgi ile buluşmayı arzulayan her yaştan hemşehrimize hizmet verecek. Güzel bir peyzaj dokusu olan Botanik Park'ın yanında, sessizliğin içerisindeki bu okuma mekanı, 2020'nin en özel projelerinden biri olacak. Şehrin merkezindeki Dokuma alanı, aynı zamanda üniversiteye yakın bir nokta. Burada öğrencilerimize ders çalışabilecekleri bir ortamı sunacağız" diye belirtti.


Antalya'ya yeni bir kültür mekanı


Dokuma'nın bir köhne binasını daha yeni bir kimlik kazandırmaktan dolayı mutlu olduklarının altını çizen Tütüncü, "Dokuma'nın trafo binası, Cemil Meriç Kitaplığı kimliği ile Antalya'nın önemli bir kültür mekanı haline gelecek. Burada bilimin, bilginin ışığı yükselecek. Şehirde kendi kütüphanelerini bize bağışlamak isteyen hemşehrilerimizin bağışlarını da Cemil Meriç Kitaplığı'nda kabul edeceğiz" dedi.


Dokuma'ya, Cemil Meriç Kitaplığı kazandıran Kepez Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi yerleşkesine çok yakın bir alanda Hürriyet Caddesi'nde bir kütüphane inşa edecek.


Dokuma yerleşkesinde, idari bina Bir Zamanlar Antalya Müzesi'ne, kreş binası Anadolu Oyuncak Müzesi'ne, yemekhane binası Modern Sanatlar Galerisi'ne, depolar Nostaljik Araçlar Müzesi'ne, fabrika binası Bilim Merkezi ve Antalya Şehitler Müzesi'ne dönüştürüldü. - ANTALYA

Cemil Meriç, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:13 Kaynak: İHA
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