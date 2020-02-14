KÖİ modeliyle yaptırılan sağlık tesislerinde uygulanacak KDV kesintisi esasları belirlendi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi KÖİ modeliyle yaptırılan sağlık tesislerinde uygulanacak KDV kesintisi esasları belirlendi - Son Dakika Ekonomi

KÖİ modeliyle yaptırılan sağlık tesislerinde uygulanacak KDV kesintisi esasları belirlendi

6 saat önce

özel iş birliği (KÖİ) modeliyle yaptırılan sağlık tesislerine ilişkin işletme döneminde alınacak hizmetlerde uygulanacak Katma Değer Vergisi kesinti oranları belli oldu.

KÖİ modeliyle yaptırılan sağlık tesislerinde uygulanacak KDV kesintisi esasları belirlendi, System.String[]

özel iş birliği (KÖİ) modeliyle yaptırılan sağlık tesislerine ilişkin işletme döneminde alınacak hizmetlerde uygulanacak Katma Değer Vergisi kesinti oranları belli oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının "Katma Değer Vergisi (KDV) Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, sağlık tesislerine yönelik sunulan hizmetleri bizzat ifa etmeyen alt yüklenicilerce düzenlenecek faturalarda (yapım işleri hariç) tevkifat uygulanmayacak.

Yüklenici firma tarafından alt yükleniciler aracılığıyla temin edilen ve Sağlık Bakanlığına sunulan hizmetlere ilişkin bakanlık tarafından belirlenen oranda KDV kesintisi yapılacak.

KÖİ modeliyle yaptırılan sağlık tesislerinin Sağlık Bakanlığına kiralanması işlemi KDV'den istisna olacak.

Hizmeti bizzat ifa eden alt yükleniciden yapılacak tevkifat oranları ise sözleşmede öngörülen hizmetler kapsamında onda üç ila onda dokuz arasında değişecek.

İmalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında, asgari 50 milyon liralık öngörülen sabit yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle ilgili yılın ilk 6 aylık döneminde söz konusu yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere düzenlenen faturalarda yer alan ve bu süre içinde indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV'nin bu 6 aylık dönemi izleyen bir yıl içinde talep edilmesi halinde iadesi gerçekleşecek.

Asgari 50 milyon liralık yapılması planlanan sabit yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle ilgili yılın ikinci 6 aylık döneminde söz konusu yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere düzenlenen faturalarda yer alan ve bu süre içinde indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV, bu 6 aylık dönemi izleyen bir yıl içinde talep edilmesi durumunda iade edilecek.

Sağlık tesislerine yönelik yüklenici tarafından Sağlık Bakanlığına sunulan laboratuvar, rehabilitasyon ve görüntüleme hizmetleri ile alt yükleniciler tarafından bu kapsamda sunulan hizmetler yüzde 8 KDV'ye tabi olacak.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

MİT'e yönelik kumpas girişiminde dikkat çeken detay! Erdoğan'ın ameliyat gününe dek getirmişler
Cumhurbaşkanlığı'ndan Burhan Kuzu sorusuna yanıt: Peşin hükümlü olmamak gerekir Vuhan'dan gelen Türk'ün ilginç tesadüfü: Doğduğu odada karantinada kaldı Son dakika: İstanbul Başsavcılığı Burhan Kuzu hakkında inceleme başlattı

Son Dakika Haberleri
17:11 Hazer Amani'nin yeni açtığı mekanda, herkes ünlü şefe Sıla'yı soruyor
17:03 Cem Yılmaz, Müslüm Gürses'in Yıkıla Yıkıla şarkısını paylaştı
15:46 Sibel Arna, orta parmak hareketi yaparak 14 Şubat'a tepki gösterdi
14:56 Sanatçı Salkım'ın doğup büyüdüğü ev yıkıldı
14:46 Tarık Mengüç, kendisine verdiği sözü tutmayan Cem Yılmaz'a ateş püskürdü: Aşklarından sıra gelmedi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 17:17:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: KÖİ modeliyle yaptırılan sağlık tesislerinde uygulanacak KDV kesintisi esasları belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]