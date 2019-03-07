KÖİ ödemeleri 3 yılda 2 kat artacak
1 saat önce
Bütçe İzleme Raporu, Kamu Özel Ortaklığı kapsamında ödemelerin 3 yılda iki katından fazla artacağını gösteriyor.
Bütçe İzleme Raporu, Kamu Özel Ortaklığı kapsamında ödemelerin 3 yılda iki katından fazla artacağını gösteriyor.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:00
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