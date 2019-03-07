Son Dakika Haberleri: KÖİ ödemeleri 3 yılda 2 kat artacak

KÖİ ödemeleri 3 yılda 2 kat artacak

1 saat önce

Bütçe İzleme Raporu, Kamu Özel Ortaklığı kapsamında ödemelerin 3 yılda iki katından fazla artacağını gösteriyor.

KÖİ ödemeleri 3 yılda 2 kat artacak, System.String[]
Bütçe İzleme Raporu, Kamu Özel Ortaklığı kapsamında ödemelerin 3 yılda iki katından fazla artacağını gösteriyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:00 

Ekonomi
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