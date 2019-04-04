Koif'19'nun İlk Gününde Sepaş Enerji'ye Yoğun İlgi

Bolu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli'nde 1,7 milyon müşteriye hizmet sunan Sepaş Enerji, katıldığı bölgenin en büyük insan kaynakları etkinliği olan Kocaeli İnsan Kaynakları İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri'nin ilk gününde katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Bolu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli'nde 1,7 milyon müşteriye hizmet sunan Sepaş Enerji, katıldığı bölgenin en büyük insan kaynakları etkinliği olan Kocaeli İnsan Kaynakları İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri'nin ilk gününde katılımcılardan yoğun ilgi gördü.



Sepaş Enerji, şirket bünyesindeki çalışanlarına yönelik kariyer fırsatlarını iyileştirmek için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)ile de iş birliğini sürdürüyor. Sepaş Enerji'nin bu doğrultuda eşitlik ve fırsat eşitliği temalı hazırladığı standı binlerce ziyaretçi tarafından ziyaret edildi. Standı ziyaret edenler Sepaş Enerji'nin Fırsat Eşitliği Politikası hakkında bilgi alarak, Sepaş Enerji'de çalışma hayatına dair merak ettiklerini sordular.



KOİF'19, Kocaeli Valiliği koordinatörlüğünde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı, Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kocaeli Ticaret Odası Başkanlığı ve Kocaeli Sanayi Odası Başkanlığı iş birliğinde 4 - 6 Nisan 2019 tarihleri arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenleniyor. - KOCAELİ

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