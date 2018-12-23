Kök Boyalı Kilimler İlgi Görüyor

Beypazarı Halk Eğitimi Merkezi
atölyelerinde kök boyası kullanılarak dokunan kilimler, büyük ilgi görüp, yurt içi ve dışına satılıyor.
Merkez Müdürü Hüseyin Kaplan, yaptığı açıklamada, kilimlerin iplerinin tamamen doğal boya yöntemiyle boyandığını söyledi.
İlçenin çevresinden toplanan çeşitli türde otlardan elde edilen boyalarla iplerin renk aldığını aktaran Kaplan, "Boyada hiçbir katkı maddesi yok. Bu yüzden atölyelerimizde boyanıp dokunan kilimler 100 yıl, yani bir asır renkleri solmadan gelecek nesillere bırakılabilecek birer sanat eseri oluyor." dedi.
Kaplan, kaliteli üretim sayesinde kilimlere talep yoğunluğu olduğunu, yurt içi ve yurt dışına gönderdiklerini sözlerine ekledi.