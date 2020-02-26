Kök boyalı kilimleri ilmek ilmek geleceğe taşıyorlar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kök boyalı kilimleri ilmek ilmek geleceğe taşıyorlar - Son Dakika

Kök boyalı kilimleri ilmek ilmek geleceğe taşıyorlar

6 saat önce

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından Anadolu'nun asırlık "kök boyalı" kilimleri geleceğe taşınıyor.

Kök boyalı kilimleri ilmek ilmek geleceğe taşıyorlar, System.String[]

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından Anadolu'nun asırlık "kök boyalı" kilimleri geleceğe taşınıyor.

Halk Eğitim Merkezi atölyesinde yöreden toplanan bitkilerle önce özel kazanlarda kök boya elde ediliyor. Yıllara meydan okuyacak boyalara batırılan yün ipler daha sonra kurumaya bırakılıyor. Ham maddeler elde edildikten sonra tezgahlarda ilmek ilmek rengarenk kilimler dokunuyor.

Kök boya öğreticisi Aslıhan Evren, kök boyalı kilimlerin asırlarca rengini değiştirmeden kalabildiğini söyledi.

Evren, kilimlerde kullanılan her ürünün doğal olduğuna işaret ederek, "Yün iplerimizi önce şap ve başka maddelerle mordanlama işlemi yapıyoruz. Mordanlama işlemi bittikten sonra bitkilerimiz var, boyalık otu, palamut tozu, sarı çalı, pınar otu, soğan kabuğu, ceviz kabuğu kullanarak renklerimizi elde ediyoruz. Kök boyalı kilimler yüzlerce yıl renkleri solmadan dayanabiliyor. Beypazarı'nda geçmişten günümüze renkleri solmadan gelen kilimler var." diye konuştu.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü İdris Göbütoğlu da atölyede istenilen renk, desen ve ebatta kök boyalı kilimlerin dokunduğunu belirtti.

Dokunan kilimlerin, Halk Eğitim Merkezinin ilçedeki satış noktalarında satışa sunulduğuna işaret eden Göbütoğlu, özellikle turistlerin kilimlere ilgi gösterdiğini aktardı.

Göbütoğlu, şu anda kursta 8 kursiyerin yer aldığını, kök boyası, yün ip ve el dokuması olması nedeniyle kilimlerin metrekaresinin 400 liraya satışa sunulduğunu sözlerine ekledi.

Beypazarı, Ankara, Evren, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:10 Kaynak: AA
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