Kök hücre bağışına dikkati çekmek için 7 bin kilometre pedal çevirdi - Son Dakika
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Kök hücre bağışına dikkati çekmek için 7 bin kilometre pedal çevirdi

13.10.2022 09:42

Yücel, "Her Pedal Bir Umut Olsun" temasıyla 10 Ocak'ta Adana'dan başladığı turda 7 bin kilometre pedal çevirdi.

Yücel, "Her Pedal Bir Umut Olsun" temasıyla 10 Ocak'ta Adana'dan başladığı turda 7 bin kilometre pedal çevirdi.

Turunu tamamlayan Yücel, Atatürk Parkı'nda gazetecilere, lösemi hastalığına dikkati çekmek amacıyla 43 şehir gezdiğini söyledi.

Gittiği şehirlerde başta sivil toplum kuruluşlarından olmak üzere birçok kişiyle bir araya geldiğini anlatan Yücel, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 30 bin civarı insanla görüştüm. Bunların içerisinden de 20 bin kadar kök hücre donörü kazanımı elde ettik. Yapılan analizlerde eşleşmeleri uyumlu donörlerin çıkacağını umut ediyorum. Kök hücre nakliyle inşallah lösemi hastası çocuklarımız hayata tutunacak. Amacım lösemi hastası, nakil bekleyen çocukların hayata tutunması. Yola çıkarken hasta çocuklarımdan bir tanesi, 'Belki bana kök hücre bulamayacaksın Kemal amca ama benim gibi hasta arkadaşlarımın hayatını kurtaracaksın.' dedi, bunu söyleyen çocuğumuz maalesef ben turdayken hayatını kaybetti."

Yücel, daha önce de kök hücre bağışına dikkati çekmek için pedal çevirdiğini ve birçok çocuğa uygun donörün bulunmasına katkı sağladığını bildirdi.

Gittiği şehirlerde gördüğü her kişiye hasta çocuklardan birinin hayatını kurtarabilir gözüyle baktığını belirten Yücel, "Evlat acısını yaşadım, 9 yıl önce 6 yaşındaki oğlumu kaybettim. Organları başka çocuklara hayat verdi. Oğlumun doğum gününde turumu tamamladım. Oğlum yaşasaydı ona hediyeler verecektim ama maalesef hayatta değil. Oğlumun mezarını ziyaret ettiğimde ona hediyem, başka çocukların yaşama umudu oldu." dedi.

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Kaynak: AA

Adana, Umut, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kök hücre bağışına dikkati çekmek için 7 bin kilometre pedal çevirdi - Son Dakika

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