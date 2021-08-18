Kök hücre bağışına dikkati çekmek için Adana'dan yola çıkan bisikletli Manisa'ya ulaştı - Son Dakika

Adana'da 6 yaşındaki oğlu Ali Utku Yücel'i beyin tümörü nedeniyle kaybeden gazeteci Kemal Yücel, kök hücre ve organ bağışına dikkati çekmek ve insanları bilinçlendirmek amacıyla memleketinden Çanakkale'ye doğru çıktığı yolculukta vardığı Manisa'da vatandaşlarla buluştu.

"Adana'dan Çanakkale'ye Her Pedal Bir Umut Olsun, Şehitlere Saygı Bisiklet Turu" kapsamında 1 Ağustos'ta Adana'da başladığı tur kapsamında Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde gelen Mavi Çocuk Utku Umut Işıkları Derneği Başkanı Kemal Yücel, gazetecilere açıklamasında, turu 30 Ağustos'ta tamamlamayı hedeflediğini belirtti.

Yücel, 2013 yılında 6 yaşındaki oğlunu beyin tümörü nedeniyle kaybettiğini aktararak, şunları belirtti:

"28 gün süren yaşam mücadelemiz oldu. Utku'nun organlarıyla 5 çocuğa hayat verdik. Evladını kaybeden her anne baba gibi bir bunalım dönemi yaşadık. O bunalımdan çıkmak, yaşadığımız evlat acısını başka çocuklara umuda dönüştürmek için hayatımı çocuklara adadım. Kök hücre ve organ bağışı konusunda çalışmalar yaptım. Ardından da oğlumun anısına bir dernek kurdum 2014 yılında. İnsanlara kök hücre ve organ bağışı bilincini anlatmak amacıyla son 3 yıldır bisiklet turları yapıyorum. Şehir şehir gezip gittiğim bölgelerde kök hücre ve organ bağışı kampanyaları düzenliyorum. Hastanedeki çocukları ziyaret edip onlara hediyeler dağıtıyorum."

Tur kapsamında Adana'dan aldığı toprağı Çanakkale'deki Adana Bayırı Şehitliği'ne götüreceğini aktaran Yücel, toplam 4 bin 800 kilometrelik bir rota çıkardığını, 24 şehir ve 40'ın üzerinde ilçe gezeceğini belirtti.

"227 çocuğun hayatının kurtarılmasına vesile olduk"

Her il ve ilçede gönüllü sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldiğini kaydeden Yücel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hedefim bu bisiklet turunda 40 bin civarında bir kök hücre donörü kazanmak. İnsanlar kök hücre bağışının çok tehlikeli olduğunu sanıyor. Onlara doğru bilgiyi veriyorum. Lösemi hastası çocuklarımız her gün ölüme bir adım daha yaklaşıyor. Onların hayatta kalabilmesi için Kızılaya gidip 3 kan örneği vermekle ilk adımı atacaklarını anlatıyoruz. Ülkemizde ilik bağışı konusunda tıp oldukça ilerlemiş durumda. Devletimiz ve Bakanlığımız kök hücre konusunda hastalara ve donörlere gereken hassasiyeti gösteriyor. Fakat toplum bu konuda yeterli bilgiye sahip değil. Amacım geçmişteki bisiklet turlarında olduğu gibi bu turda da yeni eşleştirmeler çıkarmak. Bugüne kadar 227 çocuğun hayatının kurtarılmasına vesile olduk. Çok daha fazla çocuğun hayatını kurtarmak istiyorum."

Manisa'da vatandaşlarla sohbet eden Kemal Yücel, Balıkesir'e doğru yola çıktı.