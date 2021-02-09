Kök hücre bağışında bulunan İlçe Emniyet Müdürü Büyükatak'a plaket - Son Dakika

Kök hücre bağışında bulunan Kozan İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak'a, Kozan Polis Hizmetlerini Geliştirme ve Destekleme Derneği tarafından teşekkür plaketi verildi.

Kozan Polis Hizmetlerini Geliştirme ve Destekleme Derneği Başkanı Ali Baysal, İlçe Emniyet Müdürlüğünde gerçekleştirilen törende, genleri ilik nakli bekleyen çocukla uyum sağlaması üzerine bağışçı olan Büyükatak'a örnek davranışından dolayı teşekkür etti.

Büyükatak da bağışçı olmanın çok güzel bir duygu olduğunu söyledi.

Kendisine verilen plaket dolayısıyla teşekkür eden Büyükatak, "Rabbim bağışçı olduğum hastamıza tez zamanda şifalar versin. Bağışçı olmak çok güzel bir duygu, herkesin bu duyguyu yaşamasını isterim. 17 Şubat'ta İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ve Kızılay kök hücre birimiyle bir kampanya düzenleyeceğiz. Tüm Kozanlıları bağış kampanyasına davet ediyorum." diye konuştu.