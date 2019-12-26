Kök hücre bağışıyla bir hayat kurtardı - Son Dakika
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Kök hücre bağışıyla bir hayat kurtardı

6 saat önce

Çorum'un Sungurlu ilçesi eski İl Genel Meclisi üyesi Celal Güngör'ün kızı Büşra Güngör, geçtiğimiz ay yaptığı kök hücre bağışıyla bir cana umut oldu.

Kök hücre bağışıyla bir hayat kurtardı, System.String[]

Çorum'un Sungurlu ilçesi eski İl Genel Meclisi üyesi Celal Güngör'ün kızı Büşra Güngör, geçtiğimiz ay yaptığı kök hücre bağışıyla bir cana umut oldu.


Bağışladığı kök hücreyle bir çocuğun sağlığına kavuşmasına vesile olan Güngör, Sağlık Bakanlığından kendisini aradıklarını, bir hasta ile kanının uyuştuğunu, bağışçı olup olmadığını sorduklarını ve seve seve bağışçı olabileceğini söylediğini belirtti.


İşlemin acısız ve sorunsuz olduğunu, kalıtsal hastalığı olmayan kişilerin bağışta bulunabileceğini ifade eden Güngör, "Benden alınan kanla kök hücrelerim ayrılıyor ve tekrar benim kanım bana geri veriliyor. Kemik iliği bağışında, dikiş gerektiren bir kesi olmaz. Geçici halsizlik, genel vücut ağrıları hissi görülebilir. Sizin için bir zararı yok onlar için faydası var. Hiç tanımadığım, sadece 21 yaşında bir erkek olduğunu bildiğim bir cana umut olabildim. Sizde herhangi bir cana can olabilirsiniz! Kök hücre bağışçısı ol hayat kurtar!" diye konuştu.


Büşra'nın yaptığı bağışın haberini alan Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'de, kendisini arayarak teşekkür etti. Şahiner konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Büşra kızımızın hassasiyeti ve duyarlılığı hepimize örnek olmalıdır. Kendisinin çocukluğunu bilirim. Kızım gibi görür, severim. Yapmış olduğu bağışla bir canı kurtardı. Onun namına o kadar mutlu ve gururluyum ki. İnşallah hemşerilerimize örnek teşkil ederde Mustafa Janberk için başlatacağımız kampanyaya destek verirler. Kızıma çok teşekkür ederim. " dedi. - ÇORUM

Celal Güngör, Sungurlu, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:55 Kaynak: İHA
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