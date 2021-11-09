Üye Girişi
Kök hücre nakli olmazsa genç yaşta karanlığa mahkum olacak - Son Dakika

Kök hücre nakli olmazsa genç yaşta karanlığa mahkum olacak

09.11.2021 11:27

Kök hücre nakli olmazsa genç yaşta karanlığa mahkum olacak Elazığ'da yaşayan 27 yaşındaki Bilal Doğan, kök hücre nakli olmazsa gözlerini kaybederek genç yaşta karanlığa mahkum olacak.

Kök hücre nakli olmazsa genç yaşta karanlığa mahkum olacak

ELAZIĞ - Elazığ'da yaşayan 27 yaşındaki Bilal Doğan, kök hücre nakli olmazsa gözlerini kaybederek genç yaşta karanlığa mahkum olacak.

Kovancılar ilçesinde ikamet eden Bilal Doğan, 3 yaşında havale geçirdi ve gözlerinde kalıcı hasar oluştu. Yıllar içerisinde birçok ameliyat geçiren ve bir sonuç alamayan Doğan, bu süre zarfından görme yetisinin yüzde 60'ını kaybetti. Gözlerindeki hasar giderek artan Doğan'ın tek çaresi ise aileden alınacak kök hücre nakli oldu. Devlet hastanelerinde yapılamayan kök hücre nakli için ise özel hastaneler iki göz için yaklaşık 200 bin lira talep etti. Maddi durumu olmayan Doğan için arkadaşları sosyal medyadan yardım kampanyası başlattı.

Genç yaşta karanlığa gömülmek istemediğini belirten Doğan, "3 yaşında havale geçirdim. Bundan dolayı gözlerimde kalıcı bir hasar oluştu. Bu hasarı tedavi etmek için birçok hastaneye gittik ve ameliyatlar geçirdim. Ameliyatlar bir sonuç vermedi. Sol gözümde yüzde 54 kayıp var. Çok yakından bulanık görebiliyorum. Sağ gözümde fıtıklaşma başladı. Bu fıtıkların patlama riski var. En son sol gözümden ameliyat oldum ve başarısız oldu. Araştırmalar yaptım ve araştırmalar doğrultusunda özel bir hastanede kök hücre nakli yapılacağını söylediler. Bu kök hücre nakli devlet hastanelerinde yapılmıyor. Buna da yüklü bir para lazım. İki göze 200 bin lira para lazım. Maddi durumumuz yerinde olmadığı için bu parayı karşılamıyoruz" dedi.

"Bu yaşta karanlıkta kalmak istemiyorum"

Kök hücre naklinin anne ve babadan yapıldığını aktaran Doğan, "Büyük ölçüde bu yapılan ameliyatlardan fayda alınmış. Benden önce tedavi olanlar var. Benim gözüm de iyileşebilir. Ben de artık karanlıktan kurtulmak istiyorum. Yaşım 27, bu yaşta karanlıkta kalmak istemiyorum. Herkesten destek bekliyorum. Arkadaşlar sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu. Belli bir para toplandı. Ama hala açığımız var. Bu açığı da kapatmak istiyoruz" diye konuştu.

Kök hücre nakli olmazsa genç yaşta karanlığa mahkum olacak
Kök hücre nakli olmazsa genç yaşta karanlığa mahkum olacak
Kök hücre nakli olmazsa genç yaşta karanlığa mahkum olacak
Kök hücre nakli olmazsa genç yaşta karanlığa mahkum olacak

Bilal Doğan, Kök Hücre, Elazığ, Mahkum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kök hücre nakli olmazsa genç yaşta karanlığa mahkum olacak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

GSB burs ile kredi başvuruları uzadı 11:23 GSB burs ile kredi başvuruları uzadı Akşener'den kürsüde içinde 11:13 Akşener'den kürsüde içinde "Yavşak" geçen sert sözler geldi Son Dakika! Altının gram fiyatı 569 lira seviyesinden alıcı buluyor 11:09 Son Dakika! Altının gram fiyatı 569 lira seviyesinden alıcı buluyor
E-ticaret uygulamasına üye oldu, 11:02 E-ticaret uygulamasına üye oldu, "Satış yaptıkça komisyon alacaksınız" vaadine kanıp 75 bin lira dolandırıldı Son Dakika: ByLock'un lisans sahibi David Keynes yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı 10:57 Son Dakika: ByLock'un lisans sahibi David Keynes yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı Edirne merkezli 10:13 Edirne merkezli "ikiz plaka" yöntemiyle kaçakçılık yapanlara yönelik operasyon!
Bir anda hamle yapan yılan, adamın atardamarını kopardı 09:39 Bir anda hamle yapan yılan, adamın atardamarını kopardı Belediye Meclisinde 09:03 Belediye Meclisinde "Lütfü Türkkan" tartışması!

Son Dakika Haberleri
11:25 Son Dakika! Devlet Bahçeli: Şehidimizin bacısına küfür etmek soysuzluktur, şerefsizliktir
11:22 GSB burs ile kredi başvuruları uzadı
11:13 Akşener'den kürsüde içinde "Yavşak" geçen sert sözler geldi
11:09 Kamyon kamyonete çarptı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
11:08 Son Dakika! Altının gram fiyatı 569 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:07 Çatı katını temizleye çıktı, bulduğu paha biçilemez esere müze el koydu
10:59 Takım arkadaşını tekme tokat dövdü
10:56 Son Dakika: ByLock'un lisans sahibi David Keynes yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı
10:41 Son Dakika! Güne yükselişe başlayan dolar 9,72'den işlem görüyor
10:26 Son Dakika! Benzine 30 kuruş indirim geliyor
Son Dakika! Devlet Bahçeli: Şehidimizin bacısına küfür etmek soysuzluktur, şerefsizliktir Son Dakika! Devlet Bahçeli: Şehidimizin bacısına küfür etmek soysuzluktur, şerefsizliktir         
11:25
İsmail Türüt'ün yeğeni hayatını kaybetti İsmail Türüt'ün yeğeni hayatını kaybetti         
11:18
Kamyon kamyonete çarptı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Kamyon kamyonete çarptı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı         
11:10
Çatı katını temizleye çıktı, bulduğu paha biçilemez esere müze el koydu Çatı katını temizleye çıktı, bulduğu paha biçilemez esere müze el koydu         
11:08
Takım arkadaşını tekme tokat dövdü Takım arkadaşını tekme tokat dövdü         
11:00
Son Dakika! Benzine 30 kuruş indirim geliyor Son Dakika! Benzine 30 kuruş indirim geliyor         
10:26
Son Dakika! Meral Akşener'den grup toplantısında Lütfü Türkkan yorumu: Bir hata yaptı, elbette bunu mazur görecek değiliz Son Dakika! Meral Akşener'den grup toplantısında Lütfü Türkkan yorumu: Bir hata yaptı, elbette bunu mazur görecek değiliz         
10:09
1907 Fenerbahçe Espor kulübü Burst League x 2K IES Ligi şampiyonu oldu 1907 Fenerbahçe Espor kulübü Burst League x 2K IES Ligi şampiyonu oldu         
09:36
Türkiye'ye 500 milyon dolarlık yeni yatırım! İki fabrika için düğmeye basıldı Türkiye'ye 500 milyon dolarlık yeni yatırım! İki fabrika için düğmeye basıldı         
08:20
Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor         
08:00
Cumhur İttifakı yüzde 50'yi geçiyor mu? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçları Cumhur İttifakı yüzde 50'yi geçiyor mu? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçları         
07:17
Ahmet Çakar'dan olay kehanet! 3 Nisan'ı işaret ederek Süper Lig'de şampiyon olacak takımı ilan etti Ahmet Çakar'dan olay kehanet! 3 Nisan'ı işaret ederek Süper Lig'de şampiyon olacak takımı ilan etti         
00:50
TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar         
21:59
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, ceketin altına hiçbir şey giymediği pozlarıyla gündem oldu Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, ceketin altına hiçbir şey giymediği pozlarıyla gündem oldu         
18:18
Ünlü televizyon yıldızının sır dolu gecesi! Uyandığında yatağında iki erkek ve vücudunda morluklar vardı Ünlü televizyon yıldızının sır dolu gecesi! Uyandığında yatağında iki erkek ve vücudunda morluklar vardı         
17:20
Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar         
16:01
Kiraladığı evdeki gizli kapağı kaldıran genç, zindanla karşılaştı Kiraladığı evdeki gizli kapağı kaldıran genç, zindanla karşılaştı         
15:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2021 11:34:09. #1.12#
SON DAKİKA: Kök hücre nakli olmazsa genç yaşta karanlığa mahkum olacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement