Son Dakika Haberleri: Kök hücre tedavisi bekleyen 13 yaşındaki Medine hayatını kaybetti
Son Dakika Güncel Kök hücre tedavisi bekleyen 13 yaşındaki Medine hayatını kaybetti

Kök hücre tedavisi bekleyen 13 yaşındaki Medine hayatını kaybetti

6 saat önce

Beyninde meydana gelen hasar nedeniyle 5 yıldır yatağa mahkum şekilde hayatını sürdüren ve kök hücre tedavi için yardım bekleyen 13 yaşındaki Medine Sakin hayatını kaybetti.

Kök hücre tedavisi bekleyen 13 yaşındaki Medine hayatını kaybetti, System.String[]

Beyninde meydana gelen hasar nedeniyle 5 yıldır yatağa mahkum şekilde hayatını sürdüren ve kök hücre tedavi için yardım bekleyen 13 yaşındaki Medine Sakin hayatını kaybetti.


Kocaeli'nin Çayırova ilçesi İnönü Mahallesinde ikamet eden Bahattin ve Emine Sakin çiftinin 13 yaşındaki kızı Medine Sakin 5 yıl önce öksürük ve ateşlenme şikayetiyle Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış, burada tedavi altına alınan Medine'ye kalp yetmezliği teşhisi konuldu. Daha sonra evinde kalbi duran ve hastaneye kaldırılan Medine Sakin yapılan müdahalelerle hayata döndürülürken, beyninde meydana gelen hasar nedeniyle yatağa mahkum oldu. 5 yıldır yatağa mahkum bir şekilde hayat mücadelesi veren Sakin'in babası Bahattin Sakin, kızının yurt dışında 86 bin dolar tutan kök hücre tedavisi ile tekrar hayata tutunabileceğini dile getirerek tedavi masraflarının karşılanması için yardım istemişti. 13 yaşındaki Medine Sakin 5 yıldır verdiği yaşam mücadelesini kaybederek hayata gözlerini yumdu.


Yaşam mücadelesini kaybetti


Hayatını kaybeden Medine Sakin'in cenazesi Kocaeli'nin Gebze ilçesi Adem Yavuz Mahallesi'nde bulunan Fazilet Cami'inde bugün ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. - KOCAELİ

Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 10:32 Kaynak: İHA
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