HIV Virüslü Hastaların, Kök Hücre Tedavisi İle İyileşmesi Mümkün Oluyor

İngiltere'de HIV (Human Immunodeficiency Virus/ İnsan Bağışıklık Yetmezlik Virüsü) pozitif olan bir hastaya uygulanan kök hücre naklinin ardından, virüs tespit edilemez düzeye indi. Nature bilim dergisinde yayımlanan araştırmaya göre bu tedavi, kök hücre tedavisi yönteminin başarıya ulaştığı ikinci vaka olarak kayda geçti.

ARAŞTIRMACILAR KESİN TANI İÇİN ERKEN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Kanser tedavisi gören Londra'daki kişinin hastalığının 18 aydır gerilediği ve artık HIV ilaçları almasına gerek kalmadığı belirtildi. İsmi açıklanmayan erkek hastaya 2003 yılında HIV pozitif, 2012'de ise Hodgkin lenfoma teşhisi konmuştu.

Uzmanlar HIV taşıyan sağlıklı insanlarda bu işlemin faydalı olmayabileceğini ancak bir tedavi bulunmasında yardımcı olabileceğini söylüyor.

10 YIL ÖNCE ALMANYA'DA BAŞARILI SONUÇ VERMİŞTİ

University College London, Imperial College London, Cambridge ve Oxford üniversitelerinden çok sayıda araştırmacının katıldığı çalışmada on yıl önce Berlin'de virüse doğal bağışıklığı bulunan bir kişiden ilik nakli yapılan bir hastada iyileşme görülmüştü. Timothy Brown HIV/AIDS'i yenen ilk hasta olarak biliniyor. Brown'a iki nakil yapılmış ve kan kanseri tedavisi için radyoterapi verilmişti.

HIV TEDAVİSİNDE HASTALARA UMUT OLDU

Londra'daki UCL üniversitesinden Profesör Ravindra Gupta "İkinci hastada benzer bir yöntem kullanarak Berlin'deki hastanın istisnai bir durum olmadığını gösterdik. Tedavi her iki hastada da HIV'i geriletti" dedi.

Imperial College London üniversitesinden Profesör Eduardo Olavarria, kök hücre naklinin başarısının "HIV/AIDS'in uzun süredir beklenen tedavisinde bir umut sunduğunu" söyledi.

HIV VİRÜSÜNE DİRENÇLİ SAĞLIKLI KİŞİLERDEN KÖK HÜCRE ALINIYOR

HIV vücutta algılayıcı sinirleri (CCR5) kullanarak hücreye giriyor. HIV'e dirençli çok az sayıda kişide bu sinirlerin değişmiş hali var. Böylece virüs normalde bulaşacağı hücrelere giremiyor. Londra'da ki hasta bu tür bir genetik mutasyona sahip bir kişiden kök hücre alınca HIV'e dirençli hale geldi.

Ancak HIV vücutta yıllarca kalabilir. Uzmanlar CCR5'i hedef alan gen terapisinin HIV'i tedavi etmede bir olasılık olduğunu söylüyor.

"YENİDEN ORTAYA ÇIKMAMASI İÇİN TAKİP EDİLMESİ GEREK"

Cardiff Üniversitesi'nden Dr. Andrew Freedman raporun "ilginç ve önemli olduğunu" söyledi. Ancak Freedman virüsün daha sonraki aşamada yeniden ortaya çıkmaması için takip edilmesi gerektiğini ekledi.

Freedman "Bu tür bir tedavi HIV ile yaşayan milyonlarca insan için pratik değil ancak bu çalışma HIV'in nihai tedavisi için yardımcı olabilir" dedi.