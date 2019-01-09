Son Dakika Haberleri: Kök Hücre ve Kan Bağışı Kampanyası

Kök Hücre ve Kan Bağışı Kampanyası

1 saat önce

Mardin'de kök hücre ve kan bağışı kampanyası başlatıldı.

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Mardin'de kök hücre ve kan bağışı kampanyası başlatıldı.

İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, Mardin Devlet Hastanesi ve Türk Kızılayı Mardin Şubesi'nce, "Öne Çık Hayat Kurtar" sloganıyla kan ve kök hücre bağışı kampanyası düzenlendiğini kaydetti.

Sağlık çalışanlarının kan ve kemik iliği nakli bekleyen hastalar için farkındalık oluşturmak istediğini belirten Yavuz, kampanyaya hastaneye gelen vatandaşların da kan bağışında bulunarak destek verdiğini aktardı.

Gönül Kutlu, bir anne ve sağlık çalışanı olarak gönüllü bağışçı olduğunu söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:14 Kaynak: AA

Mardin, Güncel
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