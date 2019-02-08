Kök Hücrenin Uzmanları Eskişehir'de Buluşuyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
(ESOGÜ
) son yılların en çok ilgi çeken konularından biri olan "hücresel tedavi" ve "kök hücre" alanında düzenleyeceği bilimsel bir toplantı ile çok önemli bir etkinliğe imza atacak.
ESOGÜ Hücresel Tedavi ve Kök Hücre Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESTEM) ve Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Derneği işbirliğiyle, 12 Şubat 2019 Salı günü ESOGÜ Prof. Dr. Necla Özdemir Konferans Salonu'nda "Kök Hücre Bölge Toplantıları IV" sempozyumu düzenlenecek. Sempozyum saat 09.00'da başlayacak.
ESOGÜ ESTEM'den yapılan açıklamada sempozyumda kök hücrenin kanser tedavisini üstlenebilip üstlenemeyeceği ve yakın gelecekte kanser tedavisinde en çok uygulanması beklenen genetiği değiştirilmiş hücrelerle uygulanan, kişiye özgü tedaviler gibi konuların ele alınacağı belirtildi.
Sempozyum Düzenleme Kurulu'nda ESOGÜ Rektör
Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Arslantaş, Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Derneği Başkanı Prof. Dr. Tunç Akkoç, Sempozyum Eşbaşkanı Prof. Dr. Gökhan Adaş, ESOGÜ ESTEM Müdürü Doç. Dr. Ayla Eker Sarıboyacı ve Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Onur Uysal
yer alıyor.
Sempozyumun önemine dikkat çeken Sempozyum Düzenleme Kurulu, tıp alanındaki gelişmelerin insan ömrünü uzatılabilir kılmasına rağmen ekonomik sıkıntılar, iklim değişikliği ve çevre kirliliği gibi sorunların hastalık oranlarını arttırdığını belirterek ortak açıklamada şu görüşlere yer verdi:
"Tedavisi mümkün olmayan hastalıklarda gündeme gelen hücresel tedavinin temelini; kök hücre, bağışıklık sistem hücreleri, somatik hücreler ve doku mühendisliği ürünleri oluşturmaktadır. Hücresel tedavilerin üretilmesi ve uygulanması için dünya çapında geliştirilen yeni teknolojiler, yapılan yatırımlar ve birçok farklı tipteki klinik araştırmalar hücresel tedavilerin düşünülenden çok daha üstün ve etkili olabileceğine işaret etmektedir. Yakın gelecekte kanser tedavisinde en çok 'genetiği değiştirilmiş hücrelerle uygulanan kişiye özgü tedaviler' konuşulacak ve gerçekten bu alanda önemli bir gelişme kaydedilmiş olacaktır. Günümüzde farklı modifikasyonlar ile yeni tedavi ürünlerinin geliştirilmesi üzerine çalışmalar devam etmektedir. Tıptaki gelişmeler ve ileri teknolojiler sayesinde çeşitli hastalıkların tedavi stratejileri yeni bir boyut kazanmaktadır. Günümüzün modern hekimleri bu tedavileri kullanırken, etik sınırları tayin edebilen ve aynı zamanda bu teknolojiyi çok iyi kullanabilen hekimlerdir. Bu sempozyumda kök hücre ve diğer hücresel tedavilerdeki son gelişmeler, ülkemizde Sağlık Bakanlığı
izniyle hastalarda uygulanan klinik tedaviler ile birlikte sunulacaktır. Sempozyuma halen uluslararası akademik araştırma ve tedavi çalışmalarına devam etmekte olan, ödüller almış pek çok değerli bilim insanı davet edilmiştir. Sempozyumda özellikle son yıllarda bilim dünyasında popüler olmaya başlayan 'çip içerisinde organ' veya 'çip içerisinde insan' şeklinde adlandırılan, insan patofizyolojisini mimik etmesi amaçlanan ve sonuçta yeni ilaçların geliştirilmesinde ve hastalıkların tedavisinde kullanılmak üzere geliştirilen yeni platformlar hakkında güncel bilgiler de paylaşılacaktır. Sunulacak bildiri ve yapılacak toplantılarla, yaşam bilimleri ve tıp alanında çalışan akademisyen, araştırmacı ve öğrencilere hücresel tedavi ve kök hücre konusunda güncel bilgi aktarımı da gerçekleştirilecektir. Sempozyumda alandaki bilim insanları ve tedaviye ihtiyaç duyan hasta ve hasta yakınlarına fayda sağlayacak yenilikçi ve son biyoteknolojik yaklaşımlar da ele alınacaktır. Açık ve ücretsiz olan sempozyuma konuya ilgi duyan herkes davetlidir. Sempozyum ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://estem.ogu.edu.tr web sayfasından ulaşılabilir." - ESKİŞEHİR