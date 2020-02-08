Kokain, hap ve esrarla yakalanan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Samsun'da kokain, uyuşturucu hap ve esrarla yakalanan 2 kişi mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, müşterek hareket ederek uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisini aldıkları Y.E.T., B.G.Ö. ve B.Y.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahısların adreslerinde yapılan aramalarda, 531 adet ekstasy hap, 938 kapsül sentetik ecza, 1,90 gram kokain maddesi, 3 paket halinde 3,75 gram esrar maddesi ve 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ele geçirdi.



Polisteki sorguları tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Y.E.T. ve B.G.Ö. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, B.Y. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN