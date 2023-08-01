Kokain Kullandıktan Sonra Dişlerini Sökmeye Çalışan Anne Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kokain Kullandıktan Sonra Dişlerini Sökmeye Çalışan Anne Hayatını Kaybetti

01.08.2023 14:54

29 yaşındaki bir anne olan Kiera Kent, frenetik bir ruh hali içinde kokain kullandıktan sonra dişlerini sökmeye çalışırken hayatını kaybetti. Olay, Cornwall'da gerçekleşti ve paramediklerin çabalarına rağmen Kent hayatını kaybetti. İnceleme sonucunda, kokainin neden olduğu akut davranış bozukluğu sonucu ölüm kaydedildi.

Bir anne olan Kiera Kent, 29 yaşında, frenetik bir ruh hali içinde kokain kullandıktan sonra dişlerini sökmeye çalışırken hayatını kaybetti.

Kokain kullandıktan sonra dişlerini sökmeye çalışan anne hayatını kaybetti

Cornwall'da, St Ive, Liskeard yakınlarında bulunan evinde Temmuz ayında gerçekleşen trajik olayda, paramedikler Gemma Henderson ve Leanne Gould'un çırpındığı çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

İnceleme sırasında, DC Lindsay Cork, Kiera Kent'in widsom dişleri ile ilgili sorunları olduğunu belirtti. A sınıfı uyuşturucuyu aldıktan sonra kendi eliyle dişlerini çıkarmaya çalıştığı ve cildini çizdiği ve çektiği görüldü.

Kokain kullandıktan sonra dişlerini sökmeye çalışan anne hayatını kaybetti

Kiera'nın partneri Liam Crabtree, polisi arayarak endişeli olduğunu belirtti. Çiftin, akşamüstü birlikte kokain kullandıklarını ve ardından annenin davranışının "garip ve düzensiz" hale geldiğini söyledi.

Kokain kullanımı nedeniyle akut davranış bozukluğu sonucu ölüm olarak kaydedildi.

Kokain kullandıktan sonra dişlerini sökmeye çalışan anne hayatını kaybetti

İnceleme sonunda, yardımcı yargıç Guy Davies, kokainin Kiera Kent'in ölümüne neden olan tıbbi bir durumu hesaba kattığını belirtti ve ölümün nedenini ilaçla ilişkilendirdi. Kent ailesine başsağlığı dileyen Davies, polis memurları Gould ve Henderson'a kahramanca çabaları için teşekkür etti.

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Dünya, Hukuk, 3. Sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Kokain Kullandıktan Sonra Dişlerini Sökmeye Çalışan Anne Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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