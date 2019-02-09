Son Dakika Haberleri: Kokain Yüklü Geminin Zanlıları Adliyede

Kokain Yüklü Geminin Zanlıları Adliyede

1 saat önce

Mersin'de, bir gemiye düzenlenen operasyonda ele geçirilen 615 kilogram kokainle ilgili yakalanan 4 zanlı, adliyeye getirildi.

Kokain Yüklü Geminin Zanlıları Adliyede, System.String[]
Mersin'de, bir gemiye düzenlenen operasyonda ele geçirilen 615 kilogram kokainle ilgili yakalanan 4 zanlı, adliyeye getirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ile Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ve Hatay İl Emniyet Müdürlüğünün ortak operasyonunda, Mersin Uluslararası Limanı'na girer girmez gözaltına alınan M.S.D, A.K, G.K. ve N.G'nin işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Sevk sırasında şüphelilerden M.S.D, hakkındaki uyuşturucu ticareti iddialarını soran gazetecilere "Adalete güveniyorum." diye yanıt verdi.

Mersin Uluslararası Limanı'nda, 5 Şubat'ta düzenlenen operasyonda, Ekvador'dan gelen gemideki muz konteynerinin içine gizlenmiş 530 paket halinde 615 kilogram kokain ele geçirilmiş, 4 zanlı gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:39 Kaynak: AA

Mersin, Güncel
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