Kokainle yakalanan 2 kişiye, 15'er yıl hapis ve para cezası - Son Dakika

BOLU'da, TEM yolunda durdurulan otomobilde, 303 gram kokainle yakalandıkları gerekçesiyle tutuklu yargılanan İbrahim Bulut (31) ve Ferhat Demir'e (46) 15'er yıl hapis ile 50'şer bin TL para cezası verildi.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 ay önce TEM yolundaki otomobili şüphe üzerine durdurdu. Araçta yapılan aramada, 303 gram kokain ele geçirildi. Polis, otomobilde bulunan İbrahim Bulut ve Ferhat Demir'i gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.