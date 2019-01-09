Son Dakika Haberleri: Kokainle Yakalanan Şüpheliler, Polise Rüşvet Teklif Etmişler

Kokainle Yakalanan Şüpheliler, Polise Rüşvet Teklif Etmişler

1 saat önce

Çağatay KENARLI, İstanbul DHAFatih Aksaray'da şüphe üzerine durdurulan 2 şüphelinin üzerinden satışa hazır 15 parça kokain ele geçirildi.

Kokainle Yakalanan Şüpheliler, Polise Rüşvet Teklif Etmişler, System.String[]
Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

Fatih Aksaray'da şüphe üzerine durdurulan 2 şüphelinin üzerinden satışa hazır 15 parça kokain ele geçirildi. Şüphelilerin polis ekiplerine kendilerini serbest bırakması karşılığında rüşvet teklif ettiği iddia edildi. 

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aksaray'da 29 Aralık'ta yaptığı denetim sırasında şüpheli iki kişiyi durdurdu. Şüphelilerin üst aramasını yapan polis ekipleri C.S. ve E.Ö.'nün üzerinde satışa hazır halde 15 parça kokain ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler Şehit Vedat Ulusoy Polis Merkezi'ne götürüldükleri sırada iddiaya göre serbest bırakılmaları karşılığında ceplerinde olan 4 bin 590 lirayı rüşvet olarak teklif etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler 30 Aralık'ta sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 

Görüntü Dökümü:

------------

(Polis Kamerası)

-Şüphelilerin emniyetten çıkması

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:19 Kaynak: DHA

İstanbul, Aksaray, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Benzin ve Motorine Zam Geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP'nin İstanbul Adayı İmamoğlu'nun Görüşeceği Tarih Belli Oldu

Brezilya'dan Gelen Teklifleri Reddeden Vagner Love, Beşiktaş'ta Kalma Kararı Aldı Ekrem İmamoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Görüşme Tarihi Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 11:49:22. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kokainle Yakalanan Şüpheliler, Polise Rüşvet Teklif Etmişler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]