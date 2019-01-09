Kokainle Yakalanan Şüpheliler, Polise Rüşvet Teklif Etmişler

Çağatay KENARLI, İstanbul DHAFatih Aksaray'da şüphe üzerine durdurulan 2 şüphelinin üzerinden satışa hazır 15 parça kokain ele geçirildi.

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA



Fatih Aksaray'da şüphe üzerine durdurulan 2 şüphelinin üzerinden satışa hazır 15 parça kokain ele geçirildi. Şüphelilerin polis ekiplerine kendilerini serbest bırakması karşılığında rüşvet teklif ettiği iddia edildi.



Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aksaray'da 29 Aralık'ta yaptığı denetim sırasında şüpheli iki kişiyi durdurdu. Şüphelilerin üst aramasını yapan polis ekipleri C.S. ve E.Ö.'nün üzerinde satışa hazır halde 15 parça kokain ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler Şehit Vedat Ulusoy Polis Merkezi'ne götürüldükleri sırada iddiaya göre serbest bırakılmaları karşılığında ceplerinde olan 4 bin 590 lirayı rüşvet olarak teklif etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler 30 Aralık'ta sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.



Görüntü Dökümü:



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(Polis Kamerası)



-Şüphelilerin emniyetten çıkması

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