Kokainle Yakalanan Şüpheliler, Polise Rüşvet Teklif Etmişler
1 saat önce
Çağatay KENARLI, İstanbul DHAFatih Aksaray'da şüphe üzerine durdurulan 2 şüphelinin üzerinden satışa hazır 15 parça kokain ele geçirildi.
Çağatay KENARLI, İstanbul DHA
Fatih Aksaray'da şüphe üzerine durdurulan 2 şüphelinin üzerinden satışa hazır 15 parça kokain ele geçirildi. Şüphelilerin polis ekiplerine kendilerini serbest bırakması karşılığında rüşvet teklif ettiği iddia edildi.
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aksaray'da 29 Aralık'ta yaptığı denetim sırasında şüpheli iki kişiyi durdurdu. Şüphelilerin üst aramasını yapan polis ekipleri C.S. ve E.Ö.'nün üzerinde satışa hazır halde 15 parça kokain ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler Şehit Vedat Ulusoy Polis Merkezi'ne götürüldükleri sırada iddiaya göre serbest bırakılmaları karşılığında ceplerinde olan 4 bin 590 lirayı rüşvet olarak teklif etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler 30 Aralık'ta sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Görüntü Dökümü:
------------
(Polis Kamerası)
-Şüphelilerin emniyetten çıkması
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:19 Kaynak: DHA
Benzin ve Motorine Zam Geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP'nin İstanbul Adayı İmamoğlu'nun Görüşeceği Tarih Belli Oldu
Brezilya'dan Gelen Teklifleri Reddeden Vagner Love, Beşiktaş'ta Kalma Kararı Aldı
Ekrem İmamoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Görüşme Tarihi Belli Oldu