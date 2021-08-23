İSTANBUL (İHA) – Kokam'ın, Electricité de Tahiti'ye 'Pil Enerjisi Depolama Sistemi' kuracağı açıklandı. Kurulacak sistem, elektrik üretiminin karbondan arınmasına yardımcı olacak.

Lithium Ion pil çözümleri sağlayıcısı ve SolarEdge Technologies'in yan kuruluşu olan Kokam, ENGIE'nin yan kuruluşu olan Electricité de Tahiti'ye (EDT), Tahiti'nin ilk sanal senkron jeneratörü ('Virtual Synchronous Generator - VSG') olarak hizmet verecek Pil Enerji Depolaması Sistemi'ni (Battery Energy Storage System - BESS) kurmak için bir sözleşme imzaladığını duyurdu. Verilen bilgiye göre, Entegre 20Mvar STATCOM ile 15MW/ 10.4MWsa pil sisteminden oluşan son teknoloji BESS, dizel yakıt tüketimini azaltarak maliyetleri düşürmek, daha fazla yenilenebilir enerji üretilmesini sağlamak ve şebekeyi güçlendirmek için EDT'nin döner rezerv (spinning reserve) dizel jeneratörlerinin yerini alacak.

Konu hakkında konuşan Kokam Pazarlama Direktörü Ike Hong, "Sözleşme yaptığımız şirketin BESS'i, yenilikçi ve akıllıca tasarlanmış pil çözümlerinin, kamu hizmeti müşterileri ile endüstriyel müşterilerin sera gazı salınımlarını düşürmesine ve aynı zamanda karlılık seviyesi ile şebeke güvenilirliğini artırmasına nasıl yardım edebileceğini gösteriyor" şeklinde konuştu.

EDT İcra Kurulu Başkanı François-Xavier de Froment ise 'Pil Enerjisi Depolama Sistemi'nin, yakıt tüketimini, şebeke istikrarı için risk oluşturmadan azaltmadaki kritik önemini vurguladı. - İSTANBUL