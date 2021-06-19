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Koklamak için değil, yemek için - Son Dakika

Koklamak için değil, yemek için

19.06.2021 07:28
Koklamak için değil, yemek için, System.String[]

HANGİ ÇİÇEĞİ SEVERSENİZ.

HANGİ ÇİÇEĞİ SEVERSENİZ...

Tokat'ta reçel üreticiliği de yapan, şef Uğurcan Sert'ten mürver çiçeği reçeli

Koklamak için değil, yemek için

NE LAZIM?

30 gr ayıklanmış mürver çiçeği m 1 kg tozşeker

1 lt içme suyu m 2 limon

NASIL YAPARIM?

Mürver çiçeğini sapları ve yapraklarından ayıklayıp yıkayın.

Şeker ve suyu bir kapta kıvamını alınca kadar kaynatın. Kaynadıktan sonra ayıklanmış çiçekleri ve dilimlenmiş bir limonu ilave edip bir gün dinlendirin.

Ertesi gün şurubu ısıtın, diğer limonun suyunu katıp bir taşım kaynatın. Çiçekleri içinden çıkarıp kavanozlara paylaştırın.

Akzambak reçeli

Koklamak için değil, yemek için

NE LAZIM?

-50 gr akzambak çiçeği yaprağı m 1 kg tozşeker

1 lt içme suyu

2 limonun suyu

NASIL YAPARIM?

Zambak yapraklarının dibindeki yeşil kısmıyla çiçeğin tam ortasındaki sarı kısımları kesip atın.

Çiçeğin beyaz yapraklarını yıkayıp iri iri doğrayın. Önce az miktar şekerle ovuşturun, sonra 1 limonun suyunu ekleyip biraz daha ovun.

Yumuşamış yaprakları ağzı kapalı bir kaba koyup serin bir ortamda 2 gün bekletin.

Şeker ve suyu bir kapta kıvam alıncaya kadar kaynatın. Kaynadıktan sonra 1 limonun suyunu ve iki gün beklettiğiniz zambak çiçeklerini ilave edip bir taşım daha kaynatın.

Şurup kıvamına gelince çiçekleri içinden alıp kavanozlara koyun.

SALKIM SALKIM LEZZET...

Hürriyet Seyahat Yazıişleri Müdürü Gülay B. Altan'dan morsalkım reçeli

Koklamak için değil, yemek için

NE LAZIM?

- 200 ml bardak ölçüsüyle morsalkım çiçeği

300 gr şeker

- 250 ml su

Birkaç damla limon suyu

Koklamak için değil, yemek için

NASIL YAPARIM?

- Morsalkımdaki sap ve yaprakları atın, sadece kadifemsi çiçekleri ayıklayıp bol suda bekleterek yıkayın.

Üzerine şekeri dökerek bir gece buzdolabında bekletin.

Sabah suyunu ekleyip 10 dakika kaynatın. Ocaktan almaya yakın, birkaç damla limon suyunu ekleyerek kıvam almasını sağlayın.

ADETA VEGAN BAL...

Meyvelitepe blog'unun yazarı Jale Çam Çetintaş'tan karahindiba jölesi

Koklamak için değil, yemek için

NE LAZIM?

2 büyük su bardağı dolusu (100 gr) sapı koparılmış, taze karahindiba çiçeği

2 dilim limon (kabuğuyla birlikte)

350 ml su

300 gr tozşeker m 1/2 limonun suyu

Koklamak için değil, yemek için

NASIL YAPARIM?

Taze çiçekleri hafifçe silkeleyerek varsa böceklerinden temizleyin.

Karahindiba çiçeklerini, suyu ve limon dilimlerini bir tencereye koyup ateşe alın. Kaynamaya başlayınca tencerenin kapağını kapatın, 15 dakika çok kısık ateşte demlenmeye bırakın.

Sıvıyı cam bir kaba koyup soğuduktan sonra üstü kapalı şekilde buzdolabında bir gece bekletin.

Ertesi gün sıvıyı tülbent veya ince bir süzgeçten geçirip bir ölçü kabının içine dökün.

Temiz bir çay tabağını buzluğa koyun. Ölçü kabının içine koyduğunuz sıvıya toz şekeri ilave edin.

Şeker eklenen karışımı ateşe koyun, şeker eriyene kadar orta ateşte karıştırın. Kaynamaya başlayınca yarım limon suyunu ilave edin.

Yaklaşık 10 dakika sonra buzluktaki tabağı çıkararak kıvamı test edin. Çay tabağına düşen damla akmıyorsa jöleniz hazır demektir.

Karahindiba jölesinin daha akışkan bir kıvamda olmasını isterseniz kaynatma süresini azaltabilirsiniz.

Koklamak için değil, yemek için

Tokat, Çay, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Koklamak için değil, yemek için - Son Dakika Magazin


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