Kökler ve Filizler No.2: Sabahat Akkiraz ve Melike Şahin Babylon'da

Sadece son elli yıldan bugüne bakıldığında bile gözlemlenebilecek türler arası etkileşim, popüler müzik tarihinde yer edinmiş kendine has denemeler ve onlarca anıt isim ile bu coğrafyanın müzikal köklerinin çok derinlere uzandığı artık tüm dünyada kabul gören bir gerçek konumunda. Aynı coğrafyada dijital çağ ile birlikte hızlanan, her şeyden anında haberdar olan ve tarifsiz bir hızla üreten "yeni nesil" isimlerin sayısı da her gün artıyor. "Kökler ve Filizler" serisi, artistic ideas ve Median Müzik Edisyon iş birliği ile popüler müzik tarihimizin anıt isimleri ile yeni kuşağın gelecek vadeden sanatçılarını aynı sahnede buluşturuyor.

Türk Halk Müziği'nin güçlü yorumcularından Sabahat Akkiraz, bu sene müzik hayatının 49. senesini kutluyor. Avrupa'dan Brezilya'ya, Japonya'dan Fas'a, İsrail'den İskoçya'ya dünyanın en önemli festivallerinde sahne alan Akkiraz, yılda 100 konsere ulaşan performansı ile yıllardır kendi müziğini geniş kitlelere tanıtıyor. Müzik kariyerine 28 albüm sığdıran Sabahat Akkiraz; elektronik müzik gruplarında, caz orkestralarına, Berlin Filarmoni'den Chanson şarkıcılara kadar farklı tarzları birleştirdiği müziğiyle dünyayı türkülerle buluşturmaya devam ediyor. Toplumun farklı siyasi, sosyal ve inançsal kimliklerini bir araya getiren Akkiraz, bir süredir canlı performanslar konusunda da daima yeni arayışlar içerisinde. Mercan Dede'den Erkan Oğur'a; Arif Sağ, Musa Eroğlu, Erdal Erzincan'dan Candan Erçetin ve Leman Sam'a; Aylin Aslım'dan Thomas Quasthoff'a; Jaspering de Jong'dan Grand Union Orchestra'ya pek çok farklı isimle sahnesini paylaşan Akkiraz, her zaman yeni müziğin ve paylaşımların peşinde.

Müzik kariyerine öğrenciliği boyunca dahil olduğu müzik korosuyla başlayan Melike Şahin 2011 senesinde BaBa ZuLa ile yollarının kesişmesiyle ilk konserini Berlin'de verdi. 2017 senesine kadar BaBa ZuLa ile Meksika, Hindistan, Avusturalya, Türkiye ve Avrupa'nın birçok şehrinde 250'nin üzerinde konser verdi. 2017 Cannes Film Festivali'nde dünya prömiyerini yapan Tony Gatlif filmi "Djam" için 3 şarkı seslendirdi. Geçtiğimiz sene "Deli Kan", "Sevmek Suçsa Suçluyum" ve "Tutuşmuş Beraber" teklilerini Sony Music etiketiyle yayımlayan Melike Şahin, çıkış albümü "Merhem" için çalışmalarını sürdürüyor.