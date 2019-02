Kökler Ve Filizler No.3: Bulutsuzluk Özlemi Ve Eskiz Babylon'da

Sadece son elli yıldan bugüne bakıldığında bile gözlemlenebilecek türler arası etkileşim, popüler müzik tarihinde yer edinmiş kendine has denemeler ve onlarca anıt isim ile bu coğrafyanın müzikal köklerinin çok derinlere uzandığı artık tüm dünyada kabul gören bir gerçek konumunda. Aynı coğrafyada dijital çağ ile birlikte hızlanan, her şeyden anında haberdar olan ve tarifsiz bir hızla üreten "yeni nesil" isimlerin sayısı da her gün artıyor. "Kökler ve Filizler" serisi, artistic ideas ve Median Müzik Edisyon iş birliği ile popüler müzik tarihimizin anıt isimleri ile yeni kuşağın gelecek vadeden sanatçılarını aynı sahnede buluşturuyor.

30 yılı aşkın bir süredir Türk rock müziğinin sınırlarını belirleyen kült gruplardan Bulutsuzluk Özlemi; 1984'ten beri müziğinde Batı kökenli rock ritimleri ve melodilerinin üzerine, Anadolu'nun yüzlerce yıllık birikimini katmayı başararak dinleyiciler tarafından büyük ilgi gördü. Grup, şarkı sözlerinde sosyolojik, psikolojik, ekonomik ve politik konuları işleyerek koruduğu "kent ozanı" tavrıyla da müzik dünyasında kendine has bir yer edindi. Kendi adlarını taşıyan ilk albümlerini 1986'da yayımlayan Bulutsuzluk Özlemi; "Güneye Giderken", "Evinde Gitarın Var Mı?" ve "Kütürdet Beni Rutubet" gibi parçalarıyla müzik hayatına güçlü bir çıkış ile başladı.1990'da yayımladıkları "Uçtu Uçtu" albümünün ardından aralarında "Güneşimden Kaç", "Yol", "Numara", "Felluce/Bağdat" ve "Zamska"nın olduğu 7 stüdyo ve 5 konser albümünü dinleyicileriyle paylaştı. Kurulduğu günden beri Nejat Yavaşoğulları ve Sina Koloğlu'nun sabit kaldığı ekip, müzik hayatı boyunca birçok farklı müzisyenle çalıştı. Bugün Bulutsuzluk Özlemi; vokal ve gitarda Nejat Yavaşoğulları, klavyede Sina Koloğlu, bas gitarda Ahmet Pekmezci, solo gitarda Deniz Demiröz ve davulda Mert Alkaya'dan oluşuyor.

2014'ten beri İstanbul psychedelic garage sahnesinin en üretken dörtlülerinden biri olan Eskiz, 2015'te yayımladıkları Tantana Records etiketli "Türkçe Sözlü Ağır Müzik" kısaçalarıyla çıkış yaptı. İlk uzunçalarları "Sallan Yuvarlan"ı 2016 senesinde yayımladıktan sonra dinleyiciler tarafından beğeni toplayan son albümleri "Beterin Beteri Var"ı 2017'de paylaştı. Enerjik sesli sahne performanslarıyla geçtiğimiz yaz Danimarka'da da kendinden söz ettiren Eskiz, yerli müzik sahnesinin en önemli bas gitaristlerinden Alp Ersönmez'in yapımcılığında, 2019'da yayınlanacak yeni bir albümlerinin hazırlıklarını yapıyor.