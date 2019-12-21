Köklere hayat veren sanatçı Nilüfer'de sergi açtı - Son Dakika

Sanatçı Şeref Ruhi Aydın'ın resim ve heykel sergisi, Nilüfer Belediyesi Konak Kültürevi'nde sanatseverlerle buluştu.



Ağaç köklerine ve fonksiyonlarını yitiren ahşap objelere verdiği yeni formlarla eşsiz eserler ortaya koyan resim ve heykel sanatçısı Şeref Ruhi Aydın, 11. kişisel sergisini Nilüfer Belediyesi Konak Kültürevi'nde açtı. Açılışa sanatçının dostları, sanatseverlerin yanı sıra Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de katıldı. 25 yıl resim öğretmenliği yapan, 50 yıldır da resim ve heykel sanatında eserler yapan sanatçının soyut formlarla, kadın ve doğa figürlerini bir arada kullandığı 70 resim çalışması ve 25 adet ahşap yontu eser ilgi gördü. Yıllarca Burç Pasajı'nda işlettiği hediyelik eşya, takı ve sanat değeri olan objelerin satıldığı "Kökler" isimli mağazası ile Bursalılar'ın hafızasında iz bırakan sanatçı, büyük emeklerle ortaya koyduğu eserlerinin, yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da ilgi görmesinden duyduğu memnuniyeti paylaştı.



Belediye Başkanı Turgay Erdem de eserlere hayran kaldığını söyleyerek, "Ağaç kökleri gibi doğanın eşsiz formlarını yeniden yorumlayan ve soyut kavramları figüratif öğelerle tuvale kendi bakış açısıyla yansıtan Şeref Ruhi Aydın'ı tebrik ediyorum. Sanatseverleri, Bursa'da açılan en özel sergilerden birine daha ev sahipliği yapan Konak Kültürevi'ne davet ediyorum" dedi.



Şeref Ruhi Aydın'ın resim ve heykel sergisi 26 Aralık 2019 tarihine kadar açık olacak. - BURSA