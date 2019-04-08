Köklerimiz Bu Toprakta' Diyerek Yüzlerce Fidanı Toprakla Buluşturdular

Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD), Türkiye'nin 81 ili başta olmak üzere dünyanın farklı noktalarında eş zamanlı fidan dikme projesini gerçekleştirdi.

Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD), Türkiye'nin 81 ili başta olmak üzere dünyanın farklı noktalarında eş zamanlı fidan dikme projesini gerçekleştirdi. Manisa'daki etkinlik ise Manisa Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinin ev sahipliğinde Sancak Çevre Eğitim Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinin işbirliğiyle gerçekleştirildi.



'Köklerimiz bu topraklarda' sloganıyla yapılan etkinlikte 81 ilde aynı anda yüz binlerce fidan toprakla buluştu. Doğanın korunması ve çevreyle ilgili kamuoyunda farkındalık oluşturulması amacıyla başlatılan proje Manisa'da da uygulandı. Etkinlik, Manisa'da Sancak Çevre Eğitim Gençlik ve Spor Kulübü Derneği işbirliğiyle gerçekleştirildi. Manisa Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Manisa'daki etkinlik kapsamında yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu.



ÇEKUD Manisa Temsilcisi İbrahim Gümüş, doğaya olan borçlarını ödediklerini ifade ederek şunları söyledi: "ÇEKUD'un 81 ilde aynı anda düzenlemiş olduğu 'Köklerimiz bu topraklarda' projesi kapsamında fidan dikimi yaptık. Bugün yüz binlerce fidan toprakla buluşacak. Bu projenin amacı, yeni yetişen nesillerimize ve insanımıza çevre duyarlılığının farkındalığını anlatmak. Ağaç, fidan ve doğa sevgisini aşılamak ve özellikle çocuklarımızda, gençlerimizde sorumluluk duygusunu vermek amacıyla düzenlemiş bulunuyoruz. ÇEKUD ve Sancak Çevre Eğitim Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nin birlikte organize ettiği bu organizasyonda bizim doğaya olan borcumuzu ödemek için buradayız. Çünkü bir ağaç, 17 insanın oksijen ihtiyacını gidermektedir. "



Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdür Yardımcısı Necmi Çinici de yaptığı açıklamada şunları söyledi: "81 ilde aynı anda gerçekleştirilen bu fidan dikim projesine Manisa'da okulumuz Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak ev sahipliği yapmaktayız. Bu sayede okulumuzun çevresi, çehresi değişecek. Diktiğimiz fidanlar ağaç olacak, gölgesinde kuşlar ve çeşitli hayvanlar barınacak. Öğrencilerimiz, velilerimiz ve öğretmenlerimiz gölgelenecek. Bizim amacımız, yarın kıyametin kopacağını bilsek elimizdeki fidanı toprağa salacağız, kök verecek, fidan olacak ve ağaca duracak."



Öğrenciler de fidan dikerek kendilerinden sonraki nesillere güzel bir doğa bırakmak istediklerini söyledi. - MANİSA

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