Konuşmacı: Doç. Dr. Cemile Kınacı
Tarih: 16 Aralık 2021
Saat: 11. 00
Toplantı Kodu: 973 8683 8227
Toplantı Şifresi: Gazi1926
Kaynak: Habermetre
Aralık, Toplum, Son Dakika
Son Dakika › Toplum › Köklerimizin İzinde 12: Muhtar Avezov - Son Dakika
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