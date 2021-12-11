Köklerimizin İzinde 12: Muhtar Avezov - Son Dakika
Üye Girişi

Köklerimizin İzinde 12: Muhtar Avezov

11.12.2021 01:11
Köklerimizin İzinde 12: Muhtar Avezov

Konuşmacı: Doç. Dr. Cemile KınacıTarih: 16 Aralık 2021Saat: 11. 00Toplantı Kodu: 973 8683 8227Toplantı Şifresi: Gazi1926.

Konuşmacı: Doç. Dr. Cemile Kınacı

Tarih: 16 Aralık 2021

Saat: 11. 00

Toplantı Kodu: 973 8683 8227

Toplantı Şifresi: Gazi1926

YORUMLAR
500
Yüksek fiyatlar sonrası vergi kararı: Ayçiçeği, mısır ve soyada gümrük vergisi yıl sonuna kadar sıfırlandı Yüksek fiyatlar sonrası vergi kararı: Ayçiçeği, mısır ve soyada gümrük vergisi yıl sonuna kadar sıfırlandı Kamu işçilerinin merakla beklediği ilave tediye ödemelerinin tarihleri belli oldu Kamu işçilerinin merakla beklediği ilave tediye ödemelerinin tarihleri belli oldu Uşak Üniversitesinin 4 seramik tasarımı tescillendi Uşak Üniversitesinin 4 seramik tasarımı tescillendi
Kaynak: Habermetre

Aralık, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Köklerimizin İzinde 12: Muhtar Avezov - Son Dakika

Bu haber Habermetre tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Habermetre tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Habermetre kurumudur.

Son Dakika
01:08 Hava almak için balkona çıkan adam, pusu kuran kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu
01:04 Kanada'da madenciler, 30 bin yıllık mamut yavrusu buldu
01:02 Ebru Şancı'dan dekoltesini kapatmaya çalışan eşine "RTÜK Genel Müdürü" esprisi
00:38 Meteoroloji'den hafta sonu için sağanak yağış uyarısı: Sel ve su baskını olabilir
00:09 Ersan Şen'in "Cemal Metin Avcı'ya verilen haksız tahrik indirimi kararı doğru" sözü eleştiri oklarının hedefi oldu
23:59 CSKA Sofya forması giyen futbolcudan haber yok! Kulübü açıklama yaptı: Kendisinden haber alamıyoruz
23:10 Marmaris'teki yangının acı bilançosunu Bakan Kirişci paylaştı: 4 bin 500 hektar alan küle döndü
22:59 Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen Abdülkerim Bardakcı Galatasaray'la yarın sözleşme imzalayacak! İşte ilk sözleri
22:46 Mehmet Ağar'ın sözlerine Sedat Peker'den yanıt: Bu işi düzelt yoksa SADAT'çılardan kötü duruma düşersin
22:30 Kalvin Phillips yeniz sezonda Manchester City forması giyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2022 02:00:50. #1.12#
SON DAKİKA: Köklerimizin İzinde 12: Muhtar Avezov - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement