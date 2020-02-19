Köklerin Rengine ilgi büyük - Son Dakika
Son Dakika Güncel Köklerin Rengine ilgi büyük - Son Dakika

Köklerin Rengine ilgi büyük

7 saat önce

Talas Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde hizmete açılan Sanat Galerisi'nin ilk sergisi olan 'Köklerin Rengi Türk Sanatları Sergisi' büyük ilgi görüyor.

Köklerin Rengine ilgi büyük, System.String[]

Talas Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde hizmete açılan Sanat Galerisi'nin ilk sergisi olan 'Köklerin Rengi Türk Sanatları Sergisi' büyük ilgi görüyor.


Eski Tol Kilise'nin restorasyonu ile sanat galerisine dönüştürülen ve 1 Şubat tarihinde düzenlenen açılış töreni ile hizmete giren Talas Sanat Galerisi, bugünlerde nadide eserlerin yer aldığı bir sergiye ev sahipliği yapıyor.


Bin 500 yıllık tarihi geçmişiyle kendisi de bir başyapıt olan galeride, Mozaik Sanatçısı Meyçem Ezengin, Cilt Sanatçısı Melike Kazaz, Cam Sanatçısı Yasemin Aslan Bakiri ile Ebru Sanatçıları Hikmet Barutçugil ve Sema Balkaya Öksüz'e ait toplam 21 eser sergileniyor.


Pazar'a kadar açık


Açılışından bu güne kadar yaklaşık 10 bin kişi tarafından ziyaret edilen galerinin ilk sanat organizasyonu 'Köklerin Rengi' sergisi, yoğun istek üzerine uzatılmıştı. 23 Şubat Pazar Gününe kadar açık olacak sergi, 10.00-20.00 saatleri arasında ücretsiz olarak gezilebilecek. Kiçiköy Mahallesi Ali Saip Paşa Caddesi'nde hizmete giren Talas Sanat Galerisi, hem otantik yapısıyla dikkat çekiyor hem de Kayseri'nin tek sanat galerisi olma özelliği taşıyor. - KAYSERİ

Talas Belediyesi, Talas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 01:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Turizmcilerden 'Hayalet Şehir' Kapalı Maraş'a yatırım isteği
Bal görünümlü şurup üretimine yasak getirildi Korodaki sanatçıların maaşları olan 700 bin TL ile kayıplara karıştı Rusya ile siyasi gerginlik Türkiye'ye tur satışlarını düşürdü

Son Dakika Haberleri
18:17 Aleyna Tilki ve Aynur Aydın arasındaki polemiğe genç popçunun babası da dahil oldu
17:41 Genç şarkıcı, ahlaksız teklifi ifşa etti!
17:41 Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın fotoğraflarını Instagram'dan sildi
17:32 Bige Önal, 5 yıldır aşk yaşadığı Aras Bulut İynemli ile evliliği düşünmediklerini söyledi
17:02 İrfan Özata'nın yeni albüm

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 20:41:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Köklerin Rengine ilgi büyük - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]