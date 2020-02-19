Köklerin Rengine ilgi büyük - Son Dakika

Talas Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde hizmete açılan Sanat Galerisi'nin ilk sergisi olan 'Köklerin Rengi Türk Sanatları Sergisi' büyük ilgi görüyor.



Eski Tol Kilise'nin restorasyonu ile sanat galerisine dönüştürülen ve 1 Şubat tarihinde düzenlenen açılış töreni ile hizmete giren Talas Sanat Galerisi, bugünlerde nadide eserlerin yer aldığı bir sergiye ev sahipliği yapıyor.



Bin 500 yıllık tarihi geçmişiyle kendisi de bir başyapıt olan galeride, Mozaik Sanatçısı Meyçem Ezengin, Cilt Sanatçısı Melike Kazaz, Cam Sanatçısı Yasemin Aslan Bakiri ile Ebru Sanatçıları Hikmet Barutçugil ve Sema Balkaya Öksüz'e ait toplam 21 eser sergileniyor.



Pazar'a kadar açık



Açılışından bu güne kadar yaklaşık 10 bin kişi tarafından ziyaret edilen galerinin ilk sanat organizasyonu 'Köklerin Rengi' sergisi, yoğun istek üzerine uzatılmıştı. 23 Şubat Pazar Gününe kadar açık olacak sergi, 10.00-20.00 saatleri arasında ücretsiz olarak gezilebilecek. Kiçiköy Mahallesi Ali Saip Paşa Caddesi'nde hizmete giren Talas Sanat Galerisi, hem otantik yapısıyla dikkat çekiyor hem de Kayseri'nin tek sanat galerisi olma özelliği taşıyor. - KAYSERİ