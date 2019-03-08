Son Dakika Haberleri: Köklerinden Gökyüzüne Kadar Kadının Rengi" Etkinliği

Köklerinden Gökyüzüne Kadar Kadının Rengi" Etkinliği

1 saat önce

Bilecik'te bir grup kadın, "Köklerinden gökyüzüne kadar kadının rengi" etkinliği düzenledi.

Köklerinden Gökyüzüne Kadar Kadının Rengi
Bilecik'te bir grup kadın, "Köklerinden gökyüzüne kadar kadının rengi" etkinliği düzenledi.

Tevfikbey Caddesi'nde Belediye Başkanı Nihat Can'ın eşi Nesrin Can'ın da aralarında olduğu kadınlar, güzergahtaki ağaçlara duygu ve düşüncelerini içeren kağıtlar yapıştırdı.


Nesrin Can, yaptığı açıklamada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne dikkati çekmek istediklerini belirterek, "Sivil toplum kuruluşlarının iştirakleriyle kadınlar olarak böyle bir etkinlik düzenledik. Kadının rengi üzerinden gitmek istedik. Her kadının bir rengi vardır. Her kadın bir rengi temsil eder. Kadın bazen siyahtır hüznü temsil eder, bazen laciverttir, kadın bazen mordur, bazen pembedir. Kadın annedir, kadın hayatın her yerinde vardır. Biz de bunu paylaşmak ve herkesin düşüncesini almak için ağacımıza "Köklerinden gökyüzüne kadar kadının rengi' şeklinde bir farkındalık projesi başlattık." dedi.

Can ve beraberindeki kadınlar daha sonra kent merkezindeki iş yerlerinde çalışan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, çiçek hediye etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 04:40 Kaynak: AA

Nihat Can, Dünya Kadınlar Günü, Bilecik, Güncel
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