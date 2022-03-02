GAZİANTEP - Köklü deresinden enerji üretilecek - Son Dakika

Gaziantep'in İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, Köklü Deresi üzerinde kurulan 2 mikro HES santralinde tribün ve jeneratör montajlarına başlandığını belirtti.

Belediye Başkanı Vural, yapımına 2018 yılında başlanan ve 2021 yılında tamamlanan Köklü İsale Hattı ve Regülatörü Yapım İşi projesiyle önemli bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Köklü doğal kaynak içme suyunda HES projesinin hayat bulmaya başladığını aktaran Vural, tribün ve jeneratörlerin montaj çalışmasına başlandığını belirtti.

Amanos Dağlarından gelen kar suyu ile ilçe halkına damacana suyu kalitesinde su verdiklerini ve Köklü deresinde enerji üretimi yapacaklarını anlatan Vural, şunları kaydetti:

"Yayla ve kar suyu cazibeli şekilde elektrik maliyeti olmaksızın çeşmelerimizde akarken aynı suda elektrik üretecek olmasının heyecanını yaşıyoruz. İlçemize kendi cazibesi ile gelen köklü suyumuzun şebekesi üzerine her biri 168 kW güce sahip 2 adet mikro HES kurulumu tamamlanmıştır. Bu proje ile ilçemize gelen içme suyumuzdan elektrik enerjisi kazanımı yapılacaktır. Temiz enerji üretimi ile yıllık ortalama 800-900 meskenin yıllık enerji ihtiyacının karşılanması beklenmektedir. Ayrıca karbon gazı salınımı düzeyi de en aza indirilecektir. Bölgemiz de ilk olarak İslahiye ilçemiz yeşil enerji ile aydınlanacaktır."