Son Dakika Haberleri: "Köklü Geçmişten Kutlu Geleceğe Kazakistan" paneli
Son Dakika Güncel 'Köklü Geçmişten Kutlu Geleceğe Kazakistan' paneli

"Köklü Geçmişten Kutlu Geleceğe Kazakistan" paneli

43 dakika önce

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı, "Ülkelerimizin Avrasya coğrafyasında tekrar önemli roller üstlenmekte olduğu bu dönemde, Kazakistan'ın kardeş Türkiye ile bağlarını güçlendirmeye devam edeceği şüphesizdir.

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı, "Ülkelerimizin Avrasya coğrafyasında tekrar önemli roller üstlenmekte olduğu bu dönemde, Kazakistan'ın kardeş Türkiye ile bağlarını güçlendirmeye devam edeceği şüphesizdir." dedi.

Stratejik Düşünce Enstitüsünce (SDE) düzenlenen "Köklü Geçmişten Kutlu Geleceğe" başlıklı panele, Büyükelçi Saparbekulı, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Erhan Akçay katıldı.

Saparbekulı, panelin açılışında, ülkesinin kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in önderliğinde, Sovyetler Birliği'nin yıkıntıları arasından çıkarak, kendi geleceğini inşa etme sürecine başladığını aktardı.

Kazakistan'da göreve başlayan yeni Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in Nazarbayev'den devraldığı bayrağı daha da ileriye taşıyacağını belirten Saparbekulı, Tokayev'in dengeli ve barışçıl dış politikası vizyonunun altını çizdi.

Saparbekulı, Kazakistan'ın Orta Asya'daki güçlü konumunu sürdüreceğine değinerek, "Ülkelerimizin Avrasya coğrafyasında tekrar önemli roller üstlenmekte olduğu bu dönemde, Kazakistan'ın kardeş Türkiye ile bağlarını güçlendirmeye devam edeceği de şüphesizdir." diye konuştu.

"Askerlerimize zafer diliyorum"

Türkiye ile paylaşılan ortak kültüre vurgu yapan Saparbekulı, "Dün başlayan Barış Pınarı Harekatı ile kardeş Türk halkı ve Türkiye'ye barış, cesur askerlerimize zafer diliyorum." ifadesini kullandı.

Yargıtay Başkanı Cirit, Kazakistan'ın 1991'de bağımsızlığını ilan ettiğinde ilk olarak Türkiye tarafından tanındığına işaret ederek, "Kazakistan ile binlerce yıllık birlikteliğimiz ve ortak bir kültürümüz var." dedi.

MHP Grup Başkanvekili Akçay da Nazarbayev'in önderliğinde Kazakistan'ın bağımsızlığını kazanmasından bu yana geldiği mesafenin tüm dünya için olduğu kadar Türk dünyası için de gurur verici olduğunu dile getirdi.

Türkiye ile Kazakistan arasındaki köklü ilişkilere dikkati çeken Akçay, "Dilimiz bir, dinimiz bir, geçmişimiz bir, kültürümüz bir, elbette ki geleceğimiz de bir olacaktır." diye konuştu.

Kazakistan, Avrasya, Türkiye, Akçay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 05:16 Kaynak: AA
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