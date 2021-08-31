Üye Girişi
Köklü yayınlardan 'Arkeoloji ve Etnografya' dergisi yeniden yayın hayatına başlıyor - Son Dakika

Köklü yayınlardan 'Arkeoloji ve Etnografya' dergisi yeniden yayın hayatına başlıyor

31.08.2021 12:17
Köklü yayınlardan 'Arkeoloji ve Etnografya' dergisi yeniden yayın hayatına başlıyor, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yeniden yayın hayatına başlayacak olan Arkeoloji ve Etnografya dergisinin tanıtımına katılarak, "Arkeoloji ve Etnografya bilimine yönelik en önemli yayımlardan olan derginin yaklaşık 10 yıl aradan sonra tekrar yayın hayatına başladığını sizlere...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yeniden yayın hayatına başlayacak olan Arkeoloji ve Etnografya dergisinin tanıtımına katılarak, "Arkeoloji ve Etnografya bilimine yönelik en önemli yayımlardan olan derginin yaklaşık 10 yıl aradan sonra tekrar yayın hayatına başladığını sizlere duyurmaktan kıvanç duyuyorum" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yeniden yayın hayatına başlayacak olan 'Arkeoloji ve Etnografya Dergisi'nin lansmanına katıldı. Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Bakan Ersoy, "Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde düzenli olarak akademisyenlerimizle yüzlerce kazı ve araştırma gerçekleştirilmektedir. Bu kazı ve araştırmaların sonuçları her yıl gerçekleştirilen Kazı Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu yoluyla tüm ilgilileriyle paylaşılmaktadır. Bu sempozyumlarda sunulan bilgiler açık kaynak verisi yoluyla kamuoyunun hizmetine sunulmaktadır" dedi.

Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi'nin yeniden yayın hayatına başlaması fikrinin en çok ilgi gören fikir olduğunu belirten Bakan Ersoy, "Arkeoloji ve Etnografya bilimine yönelik en önemli yayımlardan olan derginin yaklaşık 10 yıl aradan sonra tekrar yayın hayatına başladığını sizlere duyurmaktan kıvanç duyuyorum. Bu güzel haberi kültür mirasımızın istisnai örneklerinden olan ve bu yıl 100'üncü yılını kutlayan Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde sizlerle paylaşmanın ayrı bir memnuniyet vesilesi olduğunu da özellikle belirtmek istiyorum" diye konuştu.

Yayımlanacak dergi hakkında bilgiler veren Bakan Ersoy şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın köklü süreli yayınlarından olan dergimiz Türk ve yabancı akademisyenlerin yer aldığı 21 kişilik Danışma Kurulu yaklaşık 100 kişilik Hakem Kurulu ve 17 kişilik yayın hazırlık ekibiyle yılda 3 sayı olarak Türkçe ve İngilizce dillerinde çıkarılacak. Arkeoloji, sanat tarihi, müzecilik, eski çağ tarihi, nümizmatik, etnografya, mimarlık tarihi, antropoloji, arkeometri ve kültürel miras yönetimi gibi ilgili pek çok bilim dalında makaleler içerecek. Ayrıca bu süreli yayınımızın uluslararası hakemli bir yayın olacağını hem basılı hem de elektronik formatta ücretsiz olarak dağıtılacağını yayın politikası kapsamı ve içeriğiyle ilgili kararların yayın kurulu tarafından verileceğini özellikle buradan belirtmek isterim."

(Mevlüt İşli - Sadettin Aliusta/İHA)

Köklü yayınlardan 'Arkeoloji ve Etnografya' dergisi yeniden yayın hayatına başlıyor

Mehmet Nuri Ersoy, Arkeoloji, Turizm, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Köklü yayınlardan 'Arkeoloji ve Etnografya' dergisi yeniden yayın hayatına başlıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dereden gelen kötü kokulara vantilatörlü önlemde yaramadı 15:06 Dereden gelen kötü kokulara vantilatörlü önlemde yaramadı Yeni sözleşme uzatılan Emre Akbaba, eski yuvası Alanyaspor'a sıcak bakıyor 14:44 Yeni sözleşme uzatılan Emre Akbaba, eski yuvası Alanyaspor'a sıcak bakıyor Son Dakika! Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi 14:17 Son Dakika! Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika... Eşini leğende boğan cani koca tutuklandı! İlk sorgusunda, sık sık kavga ettiklerini söylemiş 14:06 Son dakika... Eşini leğende boğan cani koca tutuklandı! İlk sorgusunda, sık sık kavga ettiklerini söylemiş Ölümüyle sevenlerini yasa boğan usta oyuncu Ferhan Şensoy'un cenazesiyle ilgili detayları kızı paylaştı 13:56 Ölümüyle sevenlerini yasa boğan usta oyuncu Ferhan Şensoy'un cenazesiyle ilgili detayları kızı paylaştı Taliban üyeleri, Afgan müzisyen Favad Andarabi'yi öldürmeden önce evinde çay içmiş 13:41 Taliban üyeleri, Afgan müzisyen Favad Andarabi'yi öldürmeden önce evinde çay içmiş
Türkiye'de tasarlanan 'Vosvos Akvaryum', dünyanın en büyük akvaryumlarından birinde sergilenecek 12:41 Türkiye'de tasarlanan 'Vosvos Akvaryum', dünyanın en büyük akvaryumlarından birinde sergilenecek Aşı olmayı reddeden müzisyen Marcus Birks, koronavirüsten yaşamını yitirdi 12:07 Aşı olmayı reddeden müzisyen Marcus Birks, koronavirüsten yaşamını yitirdi

Son Dakika Haberleri
15:08 Pelin Öztekin'den duygulandıran Ferhan Şensoy paylaşımı! Videoyu izleyenler gözyaşlarını tutamadı
15:06 Dereden gelen kötü kokulara vantilatörlü önlemde yaramadı
14:44 Yeni sözleşme uzatılan Emre Akbaba, eski yuvası Alanyaspor'a sıcak bakıyor
14:17 Son Dakika! Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
14:12 Beşiktaş, Hollandalı futbolcu Jeremain'in sözleşmesini karşılıklı fesetti
14:04 Galatasaray, milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu kadrosuna katmaya çok yakın
13:45 Son dakika... Mostafa, Galatasaray'dan ayrıldı! Bordeaux'la sözleşme imzalayacak
13:41 Taliban üyeleri, Afgan müzisyen Favad Andarabi'yi öldürmeden önce evinde çay içmiş
13:30 Milli Takım, İngiltere'nin kırmızı liste engeline takıldı! 4 yıldız futbolcu, Dünya Kupası Eleme maçında forma giyemiyor
13:02 Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi 23 yaşındaki Diego, İstanbul'da
Pelin Öztekin'den duygulandıran Ferhan Şensoy paylaşımı! Videoyu izleyenler gözyaşlarını tutamadı Pelin Öztekin'den duygulandıran Ferhan Şensoy paylaşımı! Videoyu izleyenler gözyaşlarını tutamadı         
15:09
Şarampole uçan otomobilde bulunan anne ve oğlu hayatını kaybetti Şarampole uçan otomobilde bulunan anne ve oğlu hayatını kaybetti         
14:45
Dünyaca ünlü Anzer balı, bin 200 liradan satılacak Dünyaca ünlü Anzer balı, bin 200 liradan satılacak         
14:43
Beşiktaş, Hollandalı futbolcu Jeremain'in sözleşmesini karşılıklı fesetti Beşiktaş, Hollandalı futbolcu Jeremain'in sözleşmesini karşılıklı fesetti         
14:12
Galatasaray, milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu kadrosuna katmaya çok yakın Galatasaray, milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu kadrosuna katmaya çok yakın         
14:04
Son dakika... Mostafa, Galatasaray'dan ayrıldı! Bordeaux'la sözleşme imzalayacak Son dakika... Mostafa, Galatasaray'dan ayrıldı! Bordeaux'la sözleşme imzalayacak         
13:46
Son dakika: Birinci ek yerleştirme sonrası kontenjanlara göre ikinci ek yerleştirme yapılacak Son dakika: Birinci ek yerleştirme sonrası kontenjanlara göre ikinci ek yerleştirme yapılacak         
12:53
6 çocuk annesi kadın, banyoda kanlar içinde bulundu 6 çocuk annesi kadın, banyoda kanlar içinde bulundu         
12:17
Son dakika! Birleşmiş Milletler açıkladı: Dünya üzerinde kurşunlu benzin kullanan ülke kalmadı Son dakika! Birleşmiş Milletler açıkladı: Dünya üzerinde kurşunlu benzin kullanan ülke kalmadı         
12:03
Fenerbahçe'nin yeni transferi 23 yaşındaki Diego Rossi, saat 13.00'te İstanbul'da Fenerbahçe'nin yeni transferi 23 yaşındaki Diego Rossi, saat 13.00'te İstanbul'da         
11:39
Ünlü tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, damar hastalıkları ve solunum yetersizliği sebebiyle hayatını kaybetti Ünlü tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, damar hastalıkları ve solunum yetersizliği sebebiyle hayatını kaybetti         
11:28
Meral Akşener'in İmamoğlu hakkında '1453, Fatih Sultan Mehmet aynı senin gibi' demesi tepki çekti Meral Akşener'in İmamoğlu hakkında '1453, Fatih Sultan Mehmet aynı senin gibi' demesi tepki çekti         
11:12
İnşaat işçisinin tüm birikimi 45 dakikada hiç oldu! Dolandırıcılar kredi verme vaadiyle kandırmış İnşaat işçisinin tüm birikimi 45 dakikada hiç oldu! Dolandırıcılar kredi verme vaadiyle kandırmış         
11:01
Bu ay itibari ile paket makarnanın fiyatı 4.5 liraya ulaştı Bu ay itibari ile paket makarnanın fiyatı 4.5 liraya ulaştı         
10:44
Son dakika: Müberra Öztürk, Kara Harp Okulu tarihinin ilk başörtülü öğrencisi ve ilk subayı oldu Son dakika: Müberra Öztürk, Kara Harp Okulu tarihinin ilk başörtülü öğrencisi ve ilk subayı oldu         
09:50
Eline aldığı çatal bıçakla eşinin kalçasını yemeye çalıştı! Priyanka Chopra'nın esprili paylaşımı takipçilerini güldürdü Eline aldığı çatal bıçakla eşinin kalçasını yemeye çalıştı! Priyanka Chopra'nın esprili paylaşımı takipçilerini güldürdü         
08:57
Mine Tugay'ın bikinili pozları hayranlarını mest etti Mine Tugay'ın bikinili pozları hayranlarını mest etti         
16:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2021 15:20:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Köklü yayınlardan 'Arkeoloji ve Etnografya' dergisi yeniden yayın hayatına başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement