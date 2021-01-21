Kokoreç arabası cayır çayır yandı - Son Dakika

Kokoreç arabası cayır çayır yandı
21.01.2021 22:34
Kokoreç arabası cayır çayır yandı Muğla-Aydın Karayolu Kavaklıdere yol ayrımında bulunan Kokoreç aracı tüp borusunun alev alması sonucu tamamen yandı.
Kokoreç arabası cayır çayır yandı
MUĞLA - Muğla- Aydın Karayolu Kavaklıdere yol ayrımında bulunan Kokoreç aracı tüp borusunun alev alması sonucu tamamen yandı.
Kavaklıdere yol ayrımında bulunan kokoreç aracının yanması üzerine Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Büyükşehir Belediyesi Yatağan İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin sevk edildiği yangında alev alev yanan araca itfaiye ekipleri müdahale etti.
Ekiplerin müdahalesi sonrası söndürülen araçtaki yangın sonrası büyük hasar oluştu. Yangının araçta bulunan tüpün borusunun alev alması sonucu çıktığı açıklandı.
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