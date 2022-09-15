KOKOREÇ İMALATHANESİNDE ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLERE İNCELEME BAŞLATILDI - Son Dakika
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KOKOREÇ İMALATHANESİNDE ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLERE İNCELEME BAŞLATILDI

15.09.2022 13:01

MANİSA'nın Salihli ilçesindeki bir kokoreç imalathanesinde kaydedildiği iddia edilen ve hijyen kurallarına uyulmadığı görülen görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

MANİSA'nın Salihli ilçesindeki bir kokoreç imalathanesinde kaydedildiği iddia edilen ve hijyen kurallarına uyulmadığı görülen görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Görüntülerin çekildiği ileri sürülen firmada denetim yapan ekipler, görüntülerin söz konusu firma ile ilgisi olmadığını tespit etti. Ekipler, görüntülerin çekildiği firmanın Manisa'da olup olmadığını araştırıyor.

Manisa'nın Salihli ilçesinde faaliyet gösteren bir kokoreç imalathanesinde kaydedildiği iddia edilen ve sosyal medyada gündem olan görüntüler, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. İsmi geçen firmaya dün akşam saat 22.50 sıralarında polis eşliğinde denetim yapan ekipler, görüntülerin ismi geçen firma ile ilgisinin olmadığına yönelik tutanak tuttu. İşletmede yapılan denetimde işletmenin üretim, depo, sevkiyat ve ambalaj alanında gıda hijyeni ve hayvansal gıdalar için özel hijyen kuralları yönetmeliği kapsamında olduğu belirlendi. Cep telefonu kamerası tarafından kaydedilip, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde çalışanların eldiven ve bone kullanmadığı, bağırsakların temizlendiği suyun ise temiz olmadığı görülüyor.

İnceleme başlatan ekipler, imalathanenin Manisa'da olup olmadığı konusundaki araştırmalarını sürdürüyor.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

İnceleme, Salihli, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KOKOREÇ İMALATHANESİNDE ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLERE İNCELEME BAŞLATILDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: KOKOREÇ İMALATHANESİNDE ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLERE İNCELEME BAŞLATILDI - Son Dakika
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