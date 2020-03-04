Kokoreç ustasından Mehmetçik Vakfı'na bağış - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kokoreç ustasından Mehmetçik Vakfı'na bağış - Son Dakika

Kokoreç ustasından Mehmetçik Vakfı'na bağış

6 saat önce

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde kokoreç ustası Yunus Kartal, İdlib'de şehit olan askerlerin ailelerine destek olmak için 1 günlük satıştan kazandığı parayı Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

Kokoreç ustasından Mehmetçik Vakfı'na bağış, System.String[]

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde kokoreç ustası Yunus Kartal, İdlib'de şehit olan askerlerin ailelerine destek olmak için 1 günlük satıştan kazandığı parayı Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

Beyşehir'de 9 yıldır kokoreç satan Yunus Kartal, Suriye'nin İdlib kentinde rejimin saldırısında şehit olan askerlerin ailelerine destek olmaya karar verdi. İş yerinde dün elde ettiği gelirin tamamını Mehmetçik Vakfı'na bağışlayan Kartal, "Devletimizin, ülkemizin ve askerlerimizin yanındayız. Bu bizim boynumuzun borcudur. Sosyal medyada gördüğüm destek kampanyaları bende bu fikri uyandırdı. Sosyal paylaşım sitesindeki sayfamda 1 günlük kazancımızı Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağımı duyurdum. Beyşehirli vatandaşlarımız da sağ olsun, yoğun ilgi gösterdi.  Belki çok az miktar ama hiç olmazsa dünya ülkeleri bu dayanışmayı görsün" dedi.


Tsk Mehmetçik Vakfı, Beyşehir, Kartal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:05 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan, "Conconları cenazeme sokmayın" diyen Mehmetçik'in mesajını kürsüden okudu
Erdoğan'dan, "33 şehit verdiğimiz gece neredeydiniz?" diye soran Kılıçdaroğlu'na yanıt Hulusi Akar, Bahçeli'nin "Rusya'dan tazminat istenmeli" talebine yanıt verdi İdlib şehidi Ragıp Coşkun'un 'Şehit olmak kalbime doğuyor' mesajı verdiği ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
21:43 Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'tan 'bebek' açıklaması
21:43 Elçin Sangu aylar sonra ortaya çıktı
21:33 Beşiktaşlı eski futbolcu Ahmet Dursun baba oldu
20:13 Hizmetçiler Sokak Röportajı
20:08 Ünlü oyuncu Wilma Elles, Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a veda ediyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 21:59:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kokoreç ustasından Mehmetçik Vakfı'na bağış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]