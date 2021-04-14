Kokoreç yerken diline iğne batan kadın doktorları da şaşırttı - Son Dakika

Kokoreç yerken diline iğne batan kadın doktorları da şaşırttı

-"Dilde kürdan veya kıymık benzeri cisimler çıkardım; ama metal benzeri bir cisimle ilk kez karşılaştım"

-Diline iğne batan ve hayatının şokunu yaşayan kadın ameliyat oldu

-Fatma Yüce: "Uzun bir süre kokoreç yiyeceğimi sanmıyorum"

İZMİR - İzmir'in Menemen ilçesinde, arkadaşlarıyla kokoreç yiyen Fatma Yüce'nin diline iğne benzeri bir metal battı. Bir süre sonra dilinde ve boğazında ağrı şikayetiyle hemen hastaneye giden ve ameliyat olan Yüce, "Artık uzun bir süre kokoreç yiyeceğimi sanmıyorum" derken, Prof. Dr. Ercan Pınar da, "Ben dilde, kürdan veya kıymık benzeri bazı cisimler çıkardım; ama metal iğne benzeri bir cisimle meslek hayatımda ilk kez karşılaştım" diye konuştu.

Menemen ilçesinde yaşayan Fatma Yüce (42), arkadaşlarıyla beraber öğle yemeği için bir kokoreççiye gitti. Yüce, kokoreç yediği esnada diline sert bir cisim değdiğini ve boğazında acıya yol açtığını fark etti. Kısa bir süre sonra acının geçmesinden ötürü durumu çok önemsemeyen Yüce, bir süre sonra boğaz ve dilindeki ağrılar sebebiyle doktora başvurdu.

Çekilen tomografi sonucunda dilinde iğne benzeri metal bir cisim olduğu tespit edilen Yüce, hemen ameliyata alındı. Talihsiz kadının dilindeki iğne, 1 saatlik operasyonla çıkartıldı.

"Kokoreç yerken bir cisim yuttuğumu anladım"

İğne benzeri metal cismi nasıl yuttuğunu anlatan Yüce, "İş arkadaşlarımla birlikte Menemen'de bir kokoreççiye gittim. Orada kokoreç yerken bir cisim yuttuğumu anladım; ama ilk anda bir metal parçası yuttuğum aklıma gelmedi. Bir süre sonra boğazımın ve dilimin ağrıması üzerine doktora gittim. Doktor bana 'boğaz enfeksiyonu ile çatışan bir şikayet olabilir' dedi ve antibiyotik verdi; ama benim şikayetlerim geçmedi. Daha sonra ağrılarım artınca Medicana International İzmir Hastanesi'nde görevli Prof. Dr. Murat Songu hocaya geldim ve çeşitli görüntüleme yöntemleri ile ağrının sebebini bulmaya çalıştı. En son tomografide ağrılarımın sebebi ortaya çıktı. Murat hoca 'ameliyat' dedi ve şu anda gayet iyiyim çok şükür konuşabiliyorum" dedi.

"O cisimden kurtulduğuma sevindim"

Yuttuğu cismi ameliyattan sonra gören Yüce, "İnce uzun ve siyah bir cisimmiş. Açıkçası o cisimden kurtulduğuma sevindim. Görünürde çok küçük bir şeymiş gibi görünüyor; ama yemek yerken bana inanılmaz acı veriyordu. Resmen işkence çekiyordum yemek yerken. Dilimin ağrısı boğazıma ve kulağıma etki etmeye başlamıştı. Hatta son 5-6 gündür de katı gıdalar tüketememeye başladım" diyerek cisimden kurtulduğuna sevindiğini belirtti.

Doktorlarda şaşırdı: "İğne benzeri bir cisimle meslek hayatımda ilk kez karşılaştım"

Dilin çok zorlu ve çok kanlı bir organ olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ercan Pınar da, "Ben dilde, kürdan veya kıymık benzeri bazı cisimler çıkardım; ama metal iğne benzeri bir cisimle meslek hayatımda ilk kez karşılaştım. Hastamız daha önce yediği bir yemek esnasında diline batmış bu cisim. Fatma Hanım ağrı şikayetleri ile geldi bize ve çektiğimiz tomografi sonucunda dilin orta kısmında yüzeyde değil de derinde metal bir cisimle karşılaştık. Dil çok zorlu bir organ olduğu için cismi yerinde tespit etmek çok zordu o sebeple skopi eşliğinde iğnenin yerini tespit ettik. Daha sonra meslektaşım Prof. Dr. Murat Songu ile gerçekleştirdiğimiz operasyon ile dilin içinde derin bir kesi yaparak cismi çıkardık. Biz o cismi oradan almasaydık eğer orada bir enfeksiyon oluşabilirdi. veya dil çok hareketli bir organ olduğundan ötürü cisim hareket edip ağız tabanına doğru hareket edebilirdi ve çok daha ciddi sonuçlara yol açabilirdi" ifadelerini kullandı.