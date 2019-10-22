Son Dakika Haberleri: Kokoreççi bir günlük cirosunu Mehmetçiğe bağışladı
Son Dakika Güncel Kokoreççi bir günlük cirosunu Mehmetçiğe bağışladı

Kokoreççi bir günlük cirosunu Mehmetçiğe bağışladı

37 dakika önce

Tekirdağ'da kokoreççilik yapan Efkan Kılıç, iş yerinin bir günlük cirosunu, Barış Pınarı Harekatı'na destek için Mehmetçik Vakfına bağışladı.

Kokoreççi bir günlük cirosunu Mehmetçiğe bağışladı, System.String[]

Tekirdağ'da kokoreççilik yapan Efkan Kılıç, iş yerinin bir günlük cirosunu, Barış Pınarı Harekatı'na destek için Mehmetçik Vakfına bağışladı.

Kılıç, AA muhabirine yaptığına açıklamada, esnaf olarak Barış Pınarı Harekatı'na destek olmaya çalıştığını söyledi.

Bu kapsamda bir günlük cirosu olan bin 700 lirayı Mehmetçik Vakfı hesabına yatırdığını aktaran Kılıç, "Askerimiz orada milletimiz için mücadele ediyor. Allah askerlerimizden razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin, askerimizin ayağına taş değmesin." dedi.

Kılıç, Türkiye'nin her zaman birlik ve beraberlik içinde olması gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Allah razı olsun, herkes gelip destek olmaya çalıştı. Herkes ufak da olsa katkıda bulunmaya çalıştı. Destek olan herkesten Allah razı olsun. İnşallah Allah'ın izniyle bu süreci de atlatacağız. Millet olarak her zaman devletimizin, Cumhurbaşkanımızın yanında olalım."

Barış Pınarı Harekatı, Tsk Mehmetçik Vakfı, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 03:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Resulayn'da teröristlerin tünel ağı bulundu
Otogarda taksicilerin tartışma yaratan 'park ücreti' talebi 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda, taksicilerin ücretsiz olmasına rağmen otopark ücreti istemesi tartışma yarattı Barış Pınarı Harekatı'ndan rahatsız olan Alman medyası: Terör gelirse rezervasyonlar düşer

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 16:35:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kokoreççi bir günlük cirosunu Mehmetçiğe bağışladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]