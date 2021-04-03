Son dakika... AKSARAY 'Kokoreççiyim' dedi, izin belgesi gösteremeyince ceza yedi - Son Dakika

Son dakika... AKSARAY 'Kokoreççiyim' dedi, izin belgesi gösteremeyince ceza yedi

03.04.2021 13:58

Son dakika gelişmesine göre 'Kokoreççiyim' dedi, izin belgesi gösteremeyince ceza yediHAFTA sonu kısıtlamasının uygulandığı Aksaray'da İmdat Ay (27), motosikletiyle seyir halindeyken, polis ekiplerince durduruldu.

'Kokoreççiyim' dedi, izin belgesi gösteremeyince ceza yedi

HAFTA sonu kısıtlamasının uygulandığı Aksaray'da İmdat Ay (27), motosikletiyle seyir halindeyken, polis ekiplerince durduruldu. Kokoreç sattığı dükkanına ekmek almaya gittiğini söyleyen Ay, belge gösteremeyince 3 bin 150 lira ceza yedi.

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs risk haritasında, 'çok yüksek riskli' il olarak kırmızı kategoride yer alan Aksaray'da, hafta sonu sokak kısıtlaması uygulanıyor. Denetim yapan polis ekipleri de trafikteki araçları durdurarak, sürücü ve yolcuların izin belgelerini kontrol ediyor. Taşpazar Mahallesi Ankara Caddesi'nde, motosikletiyle seyir halindeyken, durdurulan İmdat Ay'a da izin belgesi soruldu. Kokoreççi olduğunu ve dükkanına ekmek almaya gittiğini söyleyen Ay, polislere izin belgesi gösteremedi. Bunun üzerine Ay'a, 'Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na göre 3 bin 150 lira ceza kesildi. Polis ekiplerini ikna etmeye çalışan İmdat Ay, "İş yerimi yeni açtım. Ekmek almak için de buraya geldim" dedi.

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Son dakika... AKSARAY 'Kokoreççiyim' dedi, izin belgesi gösteremeyince ceza yedi
Son dakika... AKSARAY 'Kokoreççiyim' dedi, izin belgesi gösteremeyince ceza yedi
Son dakika... AKSARAY 'Kokoreççiyim' dedi, izin belgesi gösteremeyince ceza yedi
Son dakika... AKSARAY 'Kokoreççiyim' dedi, izin belgesi gösteremeyince ceza yedi
Son dakika... AKSARAY 'Kokoreççiyim' dedi, izin belgesi gösteremeyince ceza yedi
Son dakika... AKSARAY 'Kokoreççiyim' dedi, izin belgesi gösteremeyince ceza yedi
Son dakika... AKSARAY 'Kokoreççiyim' dedi, izin belgesi gösteremeyince ceza yedi

Aksaray, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... AKSARAY 'Kokoreççiyim' dedi, izin belgesi gösteremeyince ceza yedi - Son Dakika


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