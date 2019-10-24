Son Dakika Haberleri: Kokoreçe 'kadın eli' değdi
Son Dakika Güncel Kokoreçe 'kadın eli' değdi

Kokoreçe 'kadın eli' değdi

1 saat önce

Edirne'de, kokoreç ustası eşine yardım ederken işi öğrenen Lale Cihangir, tezgahın başına geçerek, 'kadın eli' değen kokoreci müşterilerle buluşturuyor.

Kokoreçe 'kadın eli' değdi, System.String[]

Edirne'de, kokoreç ustası eşine yardım ederken işi öğrenen Lale Cihangir, tezgahın başına geçerek, 'kadın eli' değen kokoreci müşterilerle buluşturuyor.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde uzun yıllardır kokoreç satan Şahin Cihangir, 4 ay önce ailesiyle birlikte Edirne'ye taşındı. Susurlukta uzun yıllardır eşine yardım eden 2 çocuk annesi 46 yaşındaki Lale Cihangir, Edirne Yeni Sanayi Sitesinde eşiyle birlikte kokoreççi dükkanı açıp müşterilere hizmet vermeye başladı.

Genellikle erkekler tarafından yapılan bu meslekte, tezgahta kadın kokoreççiyi gören müşteriler şaşırsalar da kadın elinin değdiği kokoreci beğenerek tüketiyor.

"ÇOK KADININ CESARET EDEBİLECEĞİ BİR MESLEK DEĞİL"

Eşine yardım ederken bu işe başladığını anlatan Lale Cihangir, "Kokoreççilik gerçekten zor bir meslek. Yaptığımız iş zor ama keyifli. Müşterilerimiz kadın elinden kokoreç yemeye alıştı. Kadın eli değince ince işçilik çıkıyor ortaya. Çok kadının cesaret edebileceği bir meslek değil. Burada aile ortamı oluşturduk" dedi.

(Koray Ustabaşı/İHA)

Cihangir, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:50 Kaynak: İHA
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