Kokoskov, Fenerbahçe için NBA takımı Brooklyn Nets'i reddetti

Fenerbahçe Beko'daki ilk sezonuna başarılı bir giriş yapan Igor Kokoskov'la ilgili bir gerçek ortaya çıktı.

The Athletic'te yer alan habere göre; Sırp koça Brooklyn Nets'te göreve gelen Steve Nash'in yardımcılığını yapması için teklif götürüldü. Kokoskov ise Türkiye'de kalmak istediğini söyleyerek bu teklifi reddetti.

Igor Kokoskov, Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşmeye sahip ve çok zor bir görevi devraldı. Vatandaşı Obradovic'ten koltuğu devralan Kokoskov, NBA'de daha önce Phoenix Suns'ta başantrenör olarak görev almıştı.