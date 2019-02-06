Son Dakika Haberleri: Kokpit Camı Çatlayan THY Uçağı, Trabzon'a Acil İniş Yaptı

Kokpit Camı Çatlayan THY Uçağı, Trabzon'a Acil İniş Yaptı

12 dakika önce

Kabil seferini yapan Türk Hava Yolları'na (THY) ait yolcu uçağı, havada kokpit camının çatlaması üzerine Trabzon Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Kokpit Camı Çatlayan THY Uçağı, Trabzon'a Acil İniş Yaptı, System.String[]
İSTANBUL- Kabil seferini yapan Türk Hava Yolları'na (THY) ait yolcu uçağı, havada kokpit camının çatlaması üzerine Trabzon Havalimanı'na acil iniş yaptı. 239 yolcu ve 16 mürettebatı bulunan uçakta Afganistan Dışişleri Bakan Yardımcısı İdris Zamani'nin de olduğu öğrenildi.

İstanbul'dan sabah saatlerinde Afganistan'ın başkenti Kabil'e gitmek üzere 239 yolcu ve 16 mürettebatı ile kalkış yapan THY'ye ait Airbus A330- 300 tipi yolcu uçağının kokpit camı, havada çatladı. Uçak, Trabzon Havalimanı'na acil iniş gerçekleştirdi. Afganistan Dışişleri Bakan Yardımcısı İdris Zamani'nin de bulunduğu uçağın yolcuları, Trabzon Havalimanı'nda bekletiliyor. Yolcular, tahsis edilecek bir uçakla Kabil'e gönderilecek.

- Trabzon

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:16 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çalıştığı İnşaattan 'Az Kaldı Bitecek' Notuyla Paylaşım Yapan İşçiyi, İş Makinesi Canından Etti Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı Spor Resmen Kuruldu

Annesiyle Aynı Dönemde Kanser Olan ve atlatan Yağmur Öztürk, Eski Patronu Acun Ilıcalı'ya Övgü Yağdırdı Bakan Albayrak: Yüksek Gıda Fiyatlarıyla İlgili Önümüzdeki Hafta Bazı Adımlar Atılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 13:28:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kokpit Camı Çatlayan THY Uçağı, Trabzon'a Acil İniş Yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]